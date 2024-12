Cierran filas contra la vacancia presidencial

Ministro de Salud, César Vásquez (APP) criticó actitud “vacadora” del Legislativo. Congresista Margot Palacios presenta denuncia constitucional contra presidenta Boluarte por cirugía.

JEFE DE GABINETE, Gustavo Adrianzén, acusa a oposición de buscar desestabilizar al país y tildó de bajeza revelaciones de Otárola.

Con una firmeza poca vista en él, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén aseguró que las críticas contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, por una presunta intervención quirúrgica no comunicada al Congreso de la República, provienen de individuos que “insisten en desestabilizar el país”.

En conferencia de prensa, lamentó que algunos congresistas de oposición, bajo “formas absolutamente injustificadas”, no solo busquen la destitución de Boluarte Zegarra, sino que también intenten dividir al gabinete ministerial.

“Estamos en vísperas de conmemorar este 7 de diciembre como un triunfo de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la democracia. Por eso, lamentamos que hoy, bajo formas absolutamente injustificadas, algunos pretendan desestabilizar nuestro país. Buscan hacerlo quebrantando el orden constitucional, forzando figuras de vacancia y pretendiendo dividir al Consejo de Ministros que dirijo. A todos estos desestabilizadores, a estos operadores de la desestabilización en el país, les decimos de manera enfática y clara: el gabinete está unido en torno a la señora Presidenta Constitucional de la República”, resaltó.

El titular de la PCM rechazó categóricamente las afirmaciones sobre un supuesto abandono de cargo por parte de la presidenta Dina Boluarte, y que ella ha permanecido al frente del Ejecutivo “siempre y en todo

momento”. “Tenemos que rechazar de manera categórica cualquier afirmación que pretenda hacer creer a la opinión pública que nuestra presidenta, en algún momento, ha dejado el mando de la nación. La presidenta siempre se ha mantenido al frente del Poder Ejecutivo y, en su condición de jefa de Estado, ha dirigido, siempre y en todo momento, los destinos de la nación. Nunca ha abandonado sus funciones y, mucho menos, ha dejado en nadie esta responsabilidad del Estado”, precisó. “Permítame indicar que a mí me parece una bajeza referirse a los procedimientos quirúrgicos a los que una persona se haya sometido. Y lo digo porque

la ley prevé que la confidencialidad forma parte del derecho a la salud de las personas y garantiza que toda la información médica de los ciudadanos sea secreta. Violar esos derechos, por supuesto, no hace sino ser objeto de una demanda”, expresó en referencia a las declaraciones de su antecesor Alberto Otárola.

El jefe de Gabinete también señaló ante los medios de comunicación que la discusión en torno a la presunta rinoplastia de Boluarte está siendo impulsada por “desestabilizadores” que, en su opinión, buscan desviar la atención de las “gravísimas denuncias” que pesan sobre ellos.

MINISTRO DE SALUD CRITICÓ ACTITUD VACADORA DEL

LEGISLATIVO

Por su parte, el ministro de Salud, César Vásquez, calificó el tema como “reservado” y aseguró que no cuenta con información oficial al respecto. “A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidenta se haya operado, no he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante su ejercicio como mandataria, cuando estaba como ministro”, afirmó.

El ministro también arremetió contra los médicos que han opinado públicamente sobre el caso, porque contribuyen a un clima de “show mediático”, luego que el cirujano Mario Cabani, citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso, no asistiera a la sesión programada para tratar este tema. “Lamento que haya algunos médicos que se presten para este show de querer exponer el lado privado que representa un manejo médico para un paciente”, expresó.

El también militante de Alianza para el Progreso (APP) consideró que los cuestionamientos forman parte de una estrategia política para desestabilizar el gobierno de Boluarte. “Un grupo de gente vacadora está buscando desestabilizar al país”, enfatizó.

Congresista Margot Palacios presenta denuncia constitucional

La congresista de la República, Margot Palacios, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Dentro de sus argumentos, se justifica que la mandataria habría infringido gravemente la Carta Magna, tras ausentarse al cargo por realizarse una cirugía estética. De acuerdo a la legisladora de Cambio Democrático: Juntos Por el Perú, la jefa de Estado cometió irregularidades al realizarse las intervenciones quirúrgicas sin solicitar formalmente la suspensión temporal de su cargo. Tal situación habría quebrantado varios artículos no solo de la Constitución, sino también del Código Penal. “La congresista Palacios solicita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inicie una investigación urgente y emita un informe con las recomendaciones correspondientes, lo que podría eventualmente derivar en un proceso de vacancia presidencial”, finalizó en su pronunciamiento publicado en su cuenta personal de X.