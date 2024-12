Expremier confirma operación quirúrgica de Dina Boluarte y asegura que mandataria se sometió a una rinoplastia

By

Alberto Otárola, también ofreció detalles sobre una reunión entre la mandataria y el doctor Mario Cabani celebrada el 19 de diciembre de 2023 en las instalaciones del Ministerio de Defensa.

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y señaló que la mandataria Dina Boluarte Zegarra se sometió a una rinoplastia a mediados de 2023.

“Me dijo que se iba a hacer una rinoplastia una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración”, expresó Otárola.

Asimismo, el ex premier descartó que haya existido un vacío de Poder durante la intervención quirúrgica de la mandataria y señaló que al día siguiente, estuvo en constante comunicación con ella para realizar diferentes coordinaciones.

“Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros. No puedo faltar a la verdad”, indicó.

Además, sostuvo que conocía la intervención quirúrgica que se le había realizado por problemas respiratorios, pero no los detalles de la misma ni de los gastos. Sin embargo, aseguró que, después de esta operación, habló con ella y pudo escuchar que tenía dificultades para hablar.

«El día que se produjo la operación, yo tuve una comunicación al día siguiente con la presidenta, se notaba por la voz que había sido intervenida evidentemente de las fosas nasales», agregó.

También, Otárola aseguró conocer al cirujano plástico Mario Cabani, quien operó a la presidenta; no obstante, afirmó no poder decir nada más al respecto, ya que no mantiene ningún vínculo amistoso con él. «Con relación a las reuniones, debo precisar que conozco al señor Cabani, lo conozco como un prestigioso médico», agregó.

Luego de varias preguntas de la Comisión de Fiscalización, Alberto Otárola pidió que no se le pregunte más del tema debido a que era un tema delicado, el cual podría tener consecuencias para la presidenta.

Dina Boluarte se ausentó de Palacio de Gobierno para realizarse cirugías plásticas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, habría realizado una cirugía estética en 2023, lo que resultó en su ausencia de actividades oficiales durante 12 días. Esto se evidencia en la agenda presidencial, que indica que desde el 28 de junio hasta el 9 de julio, la mandataria no estuvo presente en eventos públicos. Solo el 5 de julio participó en una sesión de forma virtual.

Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, la presidenta pidió a sus asesores de confianza que encontraran a los mejores cirujanos de la ciudad para someterse a procedimientos que la ayuden a rejuvenecer. Boluarte eligió al doctor Mario Cabani Ravello, un médico que ha sido destacado por su trabajo con figuras reconocidas de la televisión peruana, como Magaly Medina, María Pía Copello y Maricarmen Marín.

El 28 de junio del año anterior, la presidenta Dina Boluarte asistió a la ceremonia de condecoración de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, quienes habían estado involucrados en casos significativos en la lucha contra la criminalidad. Este evento tuvo lugar en el Palacio de Gobierno. Al concluir la ceremonia, la mandataria regresó a su hogar en el distrito de Surquillo y se ausentó de sus funciones durante cerca de 12 días.