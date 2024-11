“Hay 45,000 millones de soles en obras paralizadas”

Gastón Barúa señala que los ingenieros son un universo de profesionales intelectuales, científicos, que pueden aportar significativamente al de sarrollo sostenible del país, dándole asesoría a los gobiernos central, regionales y locales.

Afirma Gastón Barúa, exalcalde de San Isidro y candidato al decanato del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

En conversación con nuestro canal digital, el exalcalde de San Isidro, y ahora candidato al decanato del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Gastón Barúa, consideró que es necesaria una alianza estratégica con el gobierno central y los gobiernos regionales y locales para contribuir con sus conocimientos y experiencia para la mejor realización de obras y un adecuado manejo del presupuesto.

¿Considera que hay una participación importante de los ingenieros en el desarrollo del país?

La ingeniería es doctrina del desarrollo. Somos un universo de profesionales intelectuales, científicos, que pueden aportar significativamente al desarrollo sostenible del país. Lamentablemente, los gobernantes no han tenido la visión de convocarnos, ni tampoco ha estado presente el liderazgo institucional. Los ingenieros debemos hacer una estrategia con el Estado desde la parte programática y presupuestal e incluso hasta la supervisión de las obras, porque ahora los funcionarios están sujetos a presiones de la Contraloría y la decisión política, por eso no pueden programar. No hay principio de racionalidad, no hay costo-beneficio, no hay impacto social o financiero. Esto es lo que el Colegio de Ingenieros puede darle, la técnica, la razón científica y el principio de racionalidad a un presupuesto. Tenemos que cambiar la estructura del gasto público.

¿Cuáles es su plan en caso gane la elección?

Somos más de 350,000 ingenieros. Estamos en condiciones de darles asesoría al gobierno nacional, al gobierno regional y a los gobiernos locales. Una de las principales deficiencias del gobierno es que no hay políticas públicas que determine qué se debe hacer en el resto del Perú, cada uno hace lo que quiere y lo hacen mal porque no están preparados. Dentro de nuestro plan de gobierno está formar, en el Colegio de Ingenieros, en el Consejo Departamental, una escuela de actualización de profesionales, que significa intercambio con organismos internacionales de alto nivel técnico y científico. Queremos un convenio con las universidades para la actualización permanente a través de maestrías o doctorados de nuestros ingenieros. Solo en Lima somos 45,000 o 50,000 ingenieros y eso nos convertiría en una gran empresa multidisciplinaria al servicio de la comunidad, de la sociedad, del Estado y de los propios colegiados.

¿Cuál es su percepción respecto a la inseguridad que se vive en el país?

En tanto no haya un factor que signifique la reactivación económica en el país, va a ser muy difícil que los malos elementos sean superados. Hay 45,000 millones de soles en obras paralizadas, 22 obras de irrigación, toda una infraestructura hospitalaria, educativa, deportiva, multimodal en el Perú. Hagamos un refinanciamiento estratégico con los ingenieros para empezar a hacer esas obras, y automáticamente la reactivación económica se daría. Los colegios, 35 colegios profesionales, fueron creados por ley para disponer de una reserva intelectual, científica y tecnológica al servicio de la sociedad y el Estado. Y cuando hablo de la sociedad no solamente hablo de las obras. La prevención de ser parte del plan de gobierno, parte de una estructura gubernamental, de tal manera que, durante todo el año, entre el ciclo y el ciclo de renovación, nosotros estemos tomando las precauciones, la reforestación, el reencauzamiento del río y estas obras deben estar asesoradas por los ingenieros del Perú, de tal manera que sea una institución técnica para fijar los puntos críticos.

¿Qué mensaje le da a quienes van a acudir a votar el 22 de diciembre en el Colegio de Ingenieros?

Este 22 de diciembre definimos el nuevo modelo económico y de gestión de nuestra institución, que estamos jugando un papel importantísimo y definitivo sobre la asesoría que debemos darle al Perú para el desarrollo sostenible. No los vamos a descuidar en cuanto a salud, en cuanto a formación profesional, incluso de la familia de los ingenieros, van a tener mejores condiciones. Tenemos en nuestro plan la implementación de la casa de retiro del ingeniero mayor para que una vez de esa larga jornada pública o privada, viva decentemente, con calidad de vida adecuada. Vamos a fortalecer a la familia para aprovechar nuestras instalaciones y de tal manera que esa familia se fortalezca porque es la célula básica de la sociedad y del Estado y de nuestra institución. Vamos a sentar las bases de una nueva gestión, de un nuevo modelo de gestión institucional. Voten por el 6 el 22 de diciembre.

“NO HAY CULTURA DE AMOR A LA PATRIA”

¿Cómo analiza el programa electoral para el 2026?

Tener 30 o 40 partidos políticos es absurdo. Es un gran negocio de aquellos que durante el quinquenio de un gobierno están buscando firmas para formar un partido y después negociar con alguien que quiere ser candidato a la presidencia. Eso es una demostración de un fraccionamiento de la política en el Perú y ese fraccionamiento político es simplemente la pérdida de la identidad nacional. Mientras no haya una nueva cultura de amor por tu patria, no vas a trabajar en bien del país, sino en bien de los intereses, de los grandes intereses y también de los pequeños intereses, donde proliferan los actos delictivos de todos los niveles, desde el narcotráfico hasta el terrorismo y la delincuencia común.