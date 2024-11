Eliminan Qali Warma y crean Wasi Mikuna: Nuevo programa de alimentación escolar

MINISTRO DEMARTINI eliminó Qali Warma y creará entidad con gente del sentenciado por corrupción, Alex Kouri.

El cuestionado ministro de Desarrollo e Inclusión

Social (Midis), Julio Demartini, anunció la creación de

Wasi Mikuna en reemplazo del Programa Nacional de

Alimentación Escolar Qali Warma, cuyo modelo —según

él— “ya no es suficiente”. La opus magnum del “chalaco” se iniciará el 2025, pero como todo lo que toca se presume en qué se convertirá: Wasi Mikutra.

Según las declaraciones del exmilitante de ChimPum Callao, el nuevo programa —que manejará un presupuesto superior a los dos mil millones de soles para

la atención de más de cuatro millones de escolares— tendrá como característica principal ser “comunitario”,

debido a la participación de los padres de familia a través de las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA)

de los centros educativos.

“Estamos pasando a este modelo comunitario donde hay 5 medidas principales (…) Primero, en el modelo

anterior la participación de los padres no era principal. En este modelo, la participación de los padres a través de las APAFA es fundamental, tanto en la elaboración de los menús escolares, donde tiene que ver la aceptabilidad de los niños, que es fundamental (…), como también la fiscalización”, agregó.

“Acabo de venir de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), he estado reunido con su presidente, con sus comités y les he asegurado que los buenos empresarios, tanto proveedores como productores, no pueden estar ajenos a un programa de esta envergadura, además que son 180 mil toneladas de alimentos que se compra”, resaltó brillándole los ojos.

En esa línea, indicó que “lo bueno de Qali Warma lo vamos a mejorar” y que “algunas acciones que ya tienen que intervenir más los padres de familia, las organizaciones sociales, las estamos implementando a partir del 2025”.

“Este nuevo programa escolar de alimentación comunitaria se va a llamar Wasi Mikuna, que es en

quechua “comida casera”, “comida de la casa”, que es

lo que queremos. También el niño vigoroso era importante, que era el Qali Warma, pero si el niño vigoroso no consume alimento de calidad, no puede ser vigoroso.

Por eso, ese alimento tiene que estar relacionado con las costumbres de la familia de la casa”, apuntó.

Brazo derecho de Kouri en Qali Warma

Horas antes del anuncio y la consumación de

su anunciado golpe, Demartini Montes designó a la abogada Cecilia Guadalupe Barbieri Quino en la Dirección Ejecutiva de Qali Warma, luego de la renuncia de Pedro Ripalda, mediante la Resolución Ministerial n.° D000183 -2024-MIDIS.

“Está claro que el descubrimiento de una empresa inescrupulosa y corrupta que vulneró los procesos de las autoridades sanitarias regional y nacional, así como las del programa, no debe tolerarse más (…) Estas prácticas delictivas han afectado a la población más vulnerable y sensible de nuestro país y deben ser castigadas con

todo el peso de la ley”, señaló Pedro Ripalda en su carta de renuncia.

“El programa requiere continuar con el cambio

de enfoque y replanteamiento del modelo que se ha venido implementando y que no debe interrumpirse por ningún tipo de interés que no sea el de garantizar el derecho de los niños y niñas escolares del Perú a recibir un servicio de alimentación de calidad”, agregó.

Demartini Montes trabajó anteriormente con Barbieri en la cleptocrática gestión de Alex Kouri y compañía en el

Gobierno Regional del Callao, cuando aquella se desempeñaba como jefa de la Oficina de Asesoría Técnica, y él como gerente regional de la Juventud.

Demartini destruyó el programa

En ediciones anteriores, Diario UNO advirtió que la corrupción en el programa Qali Warma continuará mientras se mantenga en el cargo de titular del Midis, Julio Demartini, quien pretende confundir a la opinión pública con medidas para los titulares de periódicos, sin mencionar que su gestión desarticuló a la entidad con los constantes cambios que él mismo ordenó bajo el supuesto objetivo de “mejorarla”.

Desde que el excandidato por Chimpum Callao a la alcaldía de La Perla asumió el cargo en el Midis, en diciembre de 2022, designó en el programa Qali Warma a cinco directores ejecutivos mediante sendas resoluciones en el diario oficial El Peruano: Mabel Gálvez, Nérida Aucahuasi, Mónica Moreno, Pedro Ripalda Ramírez y, ahora, Cecilia Barbieri, ex

brazo derecho de Alex Kouri.

Demartini Montes solo muestra cinismo ante los medios de comunicación al desatenderse de los casos de corrupción en el ahora agonizante programa, porque él aprobó los nombramientos en las direcciones ejecutivas. Su inefable gestión generó inestabilidad y provocó desde el primer día la desarticulación entre las unidades de línea y apoyo de la entidad con las unidades territoriales, responsables de la ejecución, el monitoreo y la supervisión de las actividades orientadas a la prestación de los servicios del programa, sumándose la pésima política comunicacional a cargo de Ethel Flores Albino, desprovista de luces e ideas.