Fujimoristas se tiran dos mil millones: Congreso legisla a favor de las agroexportadoras

Estado dejará de recaudar para los peruanos dos mil

millones de soles por proyecto fujimorista que favorece a las grandes agroexportadoras.

COMISIÓN AGRARIA aprobó dictamen de “Ley Chlimper 2.0”, que tendrá un impacto fiscal de S/1.850 millones.

Sin escuchar razones técnicas, la Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), favorece al “sector más beneficiado con tratamientos preferenciales del país”. Se estima que, en

2024, los gastos tributarios de la agroindustria ascenderán a S/ 6.940 millones.

En esa línea, el MEF ha expresado su rechazo a dicho proyecto que busca reducir el Impuesto a la Renta (IR) de 29,5% al 15 % para el sector agroindustrial, una medida que recuerda a la antigua Ley Chlimper. Según estimación preliminar, la propuesta, que será ahora debatida en el Pleno del Congreso tendrá un costo fiscal de S/1.850 millones anuales.

Aunque el objetivo del predictamen “Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”, es “supuestamente” beneficiar a los pequeños

productores, el MEF advierte que, en la práctica, los principales beneficiarios serían las grandes empresas, las cuales han experimentado un notable aumento en sus utilidades en los últimos años.

De paso, el cuestionado proyecto aprobado deroga la Ley n.° 31110 y crea un régimen tributario al que podrían acogerse las empresas agrarias que tributan bajo ese esquema.

Hoy, las empresas de mayor tamaño tributan una tasa

del 20% y desde el 2025, 25%. Pero el proyecto prevé que las empresas agrarias de todo tamaño tributen hasta el 2035 con la tasa del IR del 15%. En 2023, continúa el

MEF, las empresas de mayor tamaño acogidas a la Ley

N° 31110 incrementaron sus utilidades antes de impuestos en un 74 % y sus ventas totales en un 3 %. Las ventas destinadas al mercado interno, que están gravadas, crecieron un 10 %. “El sector agropecuario es el más beneficiado con tratamientos tributarios preferenciales en el país […] El costo fiscal de la propuesta es de S/1.850 millones anuales”, relata el MEF.

MEF: SECTOR

AGROEXPORTADOR

es el más beneficiado Para el MEF, las formas asociativas no serían beneficiarias directas de estos incentivos, limitándose a actuar como proveedores o facilitadores para las empresas agrarias y pequeños productores, quienes serían los verdaderos beneficiarios.

Entre los beneficios actuales se incluyen exoneraciones del IGV para productos e insumos como semillas y fertilizantes, créditos tributarios por reinversión para empresas más pequeñas y tasas reducidas del IR. De

esta manera, el sector agropecuario en Perú ya disfruta

de “tratamientos tributarios preferenciales”, representando el 29% del total estimado de gastos tributarios, de acuerdo al MEF.

Otro aspecto es que la propuesta representa un

retroceso en los aportes a Essalud, ya que contradice

el objetivo de la Ley N° 31110, que busca nivelar progresivamente la tasa de aporte al 9 % de la remuneración devengada de los trabajadores del régimen agrario.

La propuesta legislativa plantea una tasa del 6% desde 2024 hasta finales de 2028, lo que implicaría que los ingresos de Essalud, que provienen principalmente de los aportes de los afiliados, se vean comprometidos.

Zegarra: “Regalazo tributario”

Para el economista e investigador, Eduardo Zegarra, la ComisiónAgraria aprobó un “regalazo tributario” a grandes agroexportadoras con Ley Chlimper 2.0. “Estimado de 1,850 millones de soles anuales de exoneraciones tributarias por 10 años (casi 20,000 millones). Intereses privados predominan en la agenda legislativa”, escribió en su cuenta de la red social X.

Por su parte, la parlamentaria Sigrid Bazán afirmó que “vuelve la LeyChlimper! La Comisión Agraria aprobó el dictamen de una Nueva Ley Agraria que beneficia a las grandes agroexportadoras y no a pequeños agricultores. Ayer MEF advirtió que esta ley no era viable y que costaba casi S/2 mil millones en favor d 166 agroexportadoras”. La oposición del ministro Arista se basa en que, en el Perú, existen más de 2,2 millones de unidades agropecuarias, pero solo25.703 están registradas ante la Sunat, de las cuales, apenas, 3.511 se acogen al Régimen Agrario de la Ley n.° 31110. De estas últimas, solo 506 medianos y grandes contribuyentes

concentran el 92% de los ingresos de los beneficiarios de la ley.

Debido a esta situación el MEF advierte que los

beneficios tributarios propuestos no favorecerían a la pequeña agricultura, sino principalmente a grandes empresas que, al asociarse o comprar a pequeños

productores, podrían acceder a tasas reducidas y deducciones. Estos beneficios son considerados desproporcionados y podrían extenderse a cualquier persona jurídica, no solo a empresas agropecuarias.