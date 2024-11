Pa’ fuera por traidor: Cae ministro Muchoy ampliarían el Reinfo

Ministro quiso pasarse de listo apoyando a la gran minería

que busca la eliminación de la pequeña minería.

Con la presión de los manifestantes congregados en el frontis del Congreso de la República para insistir en sus demandas, el Pleno del Congreso de la República decidió censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por la crisis con los mineros artesanales, la ley MAPE, cuestionada por no resolver la problemática presentada, y la demora en la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Los 79 votos a favor, 13 abstenciones y 4 en contra en el parlamento obligan al aún titular del Minem a presentar su renuncia al cargo dentro de las próximas 72 horas la cual deberá ser aceptada por la presidenta de la República, Dina Boluarte. La iniciativa fue impulsada luego que Rómulo Mucho recibiera cuestionamientos por las protestas de los mineros artesanales y la pequeña minería quienes exigen la ampliación del Reinfo.

Luego que Alejandro Cavero anunciara el resultado de la votación, los pocos congresistas que asistieron el hemiciclo celebraron la decisión y hasta logró escucharse palmas de los parlamentarios tras la salida del ministro. Esto significa una baja sensible en el gobierno de la actual presidenta que se ha negado en todo momento a dar de baja a los integrantes del gabinete a pesar del fuerte rechazo que estos puedan generar.

SUR PARALIZADO

En el contexto de la censura, los mineros informales intensificaron los bloqueos en varias carreteras del país, afectando rutas principales como la Panamericana Sur, la Interoceánica y otros ejes de transporte estratégico. Estas protestas han generado interrupciones en puntos críticos de regiones como Arequipa, Ayacucho, Nasca y La Libertad.

En paralelo, en Lima, diversos colectivos de mineros artesanales llevan más de una semana protestando en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima.

AMPLIACIÓN

HASTA EL 2027

Ante la presión en diversos lugares del país, el congresista de la República Wilson Rusbel Quispe Mamani, de Juntos por el Perú

– Voces del Pueblo, envió al Pleno un proyecto de ley que propone ampliar la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2027. El texto modifica el

artículo 6° del Decreto Legislativo n.° 1293 y busca declarar de interés nacional la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal. Además, incluye medidas para “reestructurar y sincerar” el Reinfo, otorgando responsabilidades al Ministerio de Energía y Minas y a los go biernos regionales.

¿QUÉ MODIFICA

LA PROPUESTA?

El proyecto de ley que busca modificar el artículo 6° del Decreto Legislativo n.° 1293 para ampliar el plazo del Reinfo hasta el 31

de diciembre de 2027 lleva la firma de los congresistas Wilson Rusbel Quispe Mamani, Roberto Helbert Sánchez Palomino, Victor Raúl Cuiza Ccapa, Guillermo Héctor Bermejo Rojas y Nieves Limachi Guispe. Asimismo, el proyecto integra disposiciones complementarias como la elaboración de un protocolo

de comercialización de oro, a cargo del Ministerio de Energía y Minas junto con otras instituciones. Por otro lado, establece que

de ser aprobada, la normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo

máximo de 60 días hábiles tras su publicación. Los mineros con Reinfo vigente tendrán tres meses para actualizar su información, mientras que aquellos con Reinfo suspendido dispondrán de seis meses para solicitar el levantamiento de la sanción, bajo la advertencia de ser excluidos del registro si no cumplen con estos plazos.

APP no apoyará proyecto

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, aseguró que la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) no respaldará la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). De acuerdo con Acuña, quien es también líder de APP, el partido y su bancada ya tomaron la decisión de no apoyar esta medida, mientras que en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, otras bancadas insisten en extender su vigencia.

“Este acuerdo se ha tomado la semana pasada. La bancada de APP no va a apoyar la ampliación del Reinfo. Ya está la decisión y el acuerdo del partido y la bancada. Además, toda la población está pidiendo que el Congreso no amplíe y ahora va a depender de ellos la aprobación”, dijo Acuña en conferencia de prensa.

En tanto, el presidente de la Compañía Minera Buenaventura, Roque Benavides, cuestionó una eventual prórroga del Reinfo) que ha “normalizado la informalidad” al extender el plazo para la formalización de la pequeña minería. Recordó que, durante el tiempo en que ha estado vigente, apenas se ha formalizado entre un 5 % a 6 % de los mineros informales.