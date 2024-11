“Concepción Carhuancho no es un juez imparcial”

Abogado Humberto Abanto sostiene que el juez “cree que debe meter a la cárcel a todo el mundo”

Por: Carlos Rivero Melgar

El abogado Humberto Abanto, en diálogo con nuestro medio, señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho ha demostrado que no es imparcial y toma sus decisiones con un sesgo político, como —según él— lo demostró al dictarle prisión

preventiva a Nicanor Boluarte.

Usted ha señalado que es necesaria una reforma de nuestro sistema de justicia. ¿Esto debería ser a largo plazo?

No, a largo plazo el Perú se va a desmoronar, porque un Estado

solo puede existir en la medida que la gente sienta que está segura y que la ley es igual para todos. Y eso no existe en el Perú. El Congreso tiene que actuar ya, tiene que aprobar una reforma constitucional que permita hacer cuatro cosas rápidamente: garantizar una formación adecuada de jueces, un proceso de selección prístino; tiene que haber una estabilizació de la jurisprudencia y es imprescindible que los controles políticos sobre el aparato de justicia funcionen.

Y aquí, aunque se escandalice y grite algún sector, yo llamo la atención de esta manera: en EE. UU. quien puede destituir a un

juez federal, cualquiera sea su nivel, es el Congreso a través de un impeachment. Aquí, resulta que los jueces violan los derechos de las personas y no les pasa nada.

Se va a hablar de la independencia de poderes…

Lo que pasa es que se ha impuesto un pensamiento totalmente antidemocrático de parte de una corriente que esencialmente es stalinista. Este es un estado democrático, sus fundamentos son cuatro según la Constitución: dignidad humana, Estado democrático de derecho, soberanía popular y forma republicana de gobierno.

¿Qué significa esto? Que el poder máximo está en el pueblo, pero

como no lo puede ejercer directamente, tiene representantes elegidos en el Congreso. Entonces, esta gente, que no tiene acceso al poder por vía electoral, ha impuesto un tema en el cual el Congreso no puede tratar los temas que la Constitución le encarga que trate, porque la propia Constitución señala que al Congreso le corresponde acusar a los jueces y fiscales supremos.

Usted iba a asumir la defensa de Nicanor Boluarte, pero el Poder Judicial pidió que el propio Boluarte lo ratifique personalmente.

Lo que existe es el derecho de toda persona a contar con el abogado de su libre elección, para esto solo tiene que firmar un escrito, pero el señor Concepción Carhuancho nos está acostumbrando a la construcción de su propio “código procesal penal”. Mostró que no es falsa la afirmación del señor Boluarte en el sentido de que afronta un juez que no es imparcial, así de sencillo, este juez no es imparcial.

¿Esta postura del juez, de pedir que el investigado esté presente para el cambio de abogado, es recurrente?

Nunca lo he visto, algunos fiscales hacen esa gracia y yo los quejo. Voy a dar un ejemplo para que vean cómo se mueven las cosas a distintas velocidades, por un audio que no hizo gran cosa acaban de suspender al presidente de la Corte Lima Sur por seis meses, acá está la evidencia de que el señor Concepción Carhuancho no ha permitido que una persona designe al abogado de su libre elección, creando una condición que no está en la ley y el señor Roberto Palacios, de la Autoridad Nacional de Control, no hace nada.

Hablando de Concepción Carhuancho, mucho se ha cuestionado esta interminable audiencia de prisión preventiva, ¿esto es normal?

Duró tres meses y 13 días. No es normal, la de Keiko Fujimori

duró cuatro semanas, también estuvo a cargo del señor Concepción Carhuancho. Un juez norteamericano estaría ahogado de risa porque una prisión dura cinco minutos en los Estados Unidos. Acá el señor Concepción Carhuancho cree que debe meter a la cárcel a todo el mundo, que puede ser muy popular.

Yo siento que tenía un síndrome de abstinencia producido por su

recusación en el caso Cócteles. Y con este caso ha vuelto a tener la cámara de televisión y la atención. Esto pone nuevamente bajo la lupa la figura de la prisión preventiva. Esto tiene finalidades políticas, no cerremos los ojos, los casos políticos tienen una incidencia política. La decisión de Concepción Carhuancho contra Nicanor Boluarte se da en medio de una carga contra el gobierno de su hermana, que pasa por permanentemente desacreditarla y subrayar que es impopular. Entonces, hay una situación de ansia por derribar a la señora, por un efecto que es inmediato, el llamado a elecciones generales en cortísimo plazo. Creo es que

hay un movimiento dirigido a parar los actos de reforma que están desarrollando el Congreso y que ha aprovechado determinadas fallas de los congresistas para desacreditarlo como institución.