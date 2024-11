País paralizado por culpa de Mucho: Paro minero bloquea el país ante la intransigencia de ministro

Desde hace siete días los mineros informales decidieron bloquear varias de las carreteras más importantes del sur del Perú en busca de lograr que las autoridades del Poder Ejecutivo, en especial el Ministerio de Energía y Minas, amplíen el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que vence este 31 de diciembre.

El motivo es la exigencia de ampliar el Reinfo por 2 a 3 años más. Con el plazo actual, el tiempo es insuficiente para completar los procesos necesarios para formalizar su actividad

minera, denuncian. Desde el 18 de noviembre, los agremiados de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) se protestan en los exteriores del Congreso para exigir la ampliación del Reinfo hasta el 2027.

Según los reportes de los medios de comunicación, decenas de mineros informales mantienen bloqueada la Panamericana Sur, en la región Arequipa, para exigir la ampliación

del Reinfo. La protesta se realiza en el kilómetro 440 de Nasca (Ica), y en el kilómetro 782 a la altura del Puente Ocoña, en Camaná (Arequipa).

Debido al bloqueo, varias unidades de transporte, entre buses interprovinciales, autos particulares y cisternas, permanecen varados en la vía. Por este motivo, las empresas de

transporte en Lima han suspendido la venta de pasajes al sur. “Las empresas serias no están vendiendo pasajes. Esto está generando, desde hace cinco días, millonarias

pérdidas en nuestro sector”, denunció Martín Ojeda, gerente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre.

En el óvalo de Nasca una larga fila de unidades de transporte particular, buses y camiones de carga están varados por la presencia de 50 mineros que interrumpen el paso.

Los conductores entrevistados afirman que los mineros les comentaron que mantendrían la medida de protesta, al menos, hasta el miércoles. «Los perjudicados somos nosotros, no tenemos la culpa de eso. Al parecer son un grupo de gente pagada, que los mandan los mineros ilegales, que están mandando a estos que estén ahí», afirmó un conductor.

De acuerdo un informe de TV Perú, los piquetes de mineros impiden el paso de todo tipo de vehículos, lo que viene afectando la provisión de combustibles como el gas licuado de petróleo, que se ha incrementado hasta en dos soles (de 6.80 a 8.80 soles).

Los manifestantes permitían el paso de vehículos por hora y media cada 5 horas, pero han anunciado que la medida puede ser más radical porque no les dan una respuesta para ampliar el Reinfo por un plazo de 2 o 3 años. También se registran bloqueos las zonas de Ático y Chala. En ese sentido, se pudo conocer también que existe poca presencia policial; por lo que el gremio de transportistas está solicitando intervención directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para liberar estas zonas

PUNTOS BLOQUEADOS

770 de la Carretera Longitudinal de la Costa Sur el tránsito se encuentra interrumpido en el Puente Ocoña. (Arequipa/Camaná/Ocoña) A la altura del kilómetro 619 de la Carretera

Longitudinal de la Costa Sur el pase vehicular se encuentra bloqueado. (Arequipa/ Caraveli/Chala) Entre el kilómetro

447 y 300 de la Carretera Longitudinal de la Costa el tránsito se encuentra interrumpido en el Puente Aja. (Ica/Nasca/Nasca) A la altura del kilómetro 127 de la Carretera

Nasca – Puquio – Abancay el tránsito vehicular se encuentra bloqueado en la vía Lucanas. (Ayacucho/ Lucanas/Lucanas) A la altura del kilómetro 318 de la Carretera

¿Quieren que el país se paralice?

Ante esta situación, el congresista y aspirante presidencial, Guillermo Bermejo, sostuvo en diálogo con los mineros acantonados en los exteriores del Palacio Legislativo que la posición del gobierno y del ministro Mucho conlleva que el país se paralice, debido a que le hacen el juego a la Confiep, a la Sociedad Nacional de Minería y a los países extranjeros. En esa línea, aseguró que cuenta con un proyecto de certificación de oro en el

Perú, que permite la formalización minera y el pago de impuestos. Consideró que el gobierno de Dina Boluarte se encuentra contra las cuerdas y que es necesario colocar un ministro que conozca realmente la problemática y que sepa que este es el reclamo justo de las familias mineras.

El parlamentario afirmó que este gobierno es “vende patria”, que no se encuentra a la altura de circunstancias, porque solo se interesa en repartir la riqueza minera del país a las empresas transnacionales. “La idea es generar industria y puestos de trabajo para evitar que la juventud abandone el país”, declaró. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) analizó los proyectos de ley que solicitaban la ampliación del Reinfo y concluyó

en su negativa. Argumentó que las sucesivas prórrogas y el inadecuado diseño de la política de formalización minera han sido aprovechadas por los mineros para, entre otros, deforestar y contaminar la Amazonía. Por su parte, el Ministerio del Ambiente (Minam) también se opuso a esta ampliación, y en el Informe 00757-2023-MINAM/ SG/OGAJ consideró a dichas iniciativas parlamentarias como “no viables”, además sostuvo que esta propuesta es “un incentivo perverso para los mineros que se encuentran en esta situación”.