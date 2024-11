Congreso próximo a censurar a ministros Demartini y Mucho

By

Titular del Minem, Rómulo Mucho, impide registro de mineros informales. Ministro Demartini se aferra a pesar del desastre de Qali Warma.

En el Congreso de la República parece que el Poder Ejecutivo se quedará sin dos alfiles, si prosperan las mociones de censura presentadas contra los ministros de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, debido a sus

pésimas gestiones en el impulso del proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y el programa Qali Warma, respectivamente.

En el primer caso, el líder de Podemos Perú, el congresista José Luna Gálvez, calificó de “mamarracho” el proyecto legislativo impulsado por el Ministerio de Energía y Minas e indicó que su bancada presentará respaldará la moción de censura contra Rómulo Mucho, porque genera conflicto con el proceso de formalización minera.

“Creo que el ministro Mucho definitivamente debería ser censurado porque no puedes esperar hasta última para tratar de pasarle al Congreso un problema que debía haber solucionado hace dos años”, declaró.

Asimismo, José Luna calificó como un “abuso” que los mineros tengan que dormir por varios días en los exteriores del Legislativo para alzar su voz de protesta por la situación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y manifestó que Mucho es un ministro

“indolente”. También, afirmó que la Ley MAPE es un “mamarracho”. “(Hay mineros que llevan cinco días afuera del Congreso) Eso es un abuso, definitivamente este ministro es indolente y ha esperado a

última hora para presentar un proyecto que realmente es un mamarracho (…) (¿Podemos va impulsar la censura?) Nosotros vamos a impulsar la censura de ese ministro”, agregó.

Al respecto, la bancada de Fuerza Popular continúa

recolectando firmas en el Congreso de la República para presentar una moción de censura contra el titular

del Minem. El congresista por San Martín y vocero de la agrupación, Luis Arturo Alegría, consideró que el ministro no debe continuar, pues carece de capacidad.

Asimismo, indicó que la nueva Ley MAPE presenta fallas y “no soluciona nada”.

DEMARTINI, EL HÍPICO

Paralelamente, el destape de una red criminal en el programa Qali Warma, que repartían carne de caballo y comida para perro a los niños del interior del país,

dejan sin piso al titular del Midis, Julio Demartini, luego

que distintos parlamentarios presentaron una censura e interpelación contra él. “En atención a la ética en la función pública, ya ha debido renunciar al cargo, asumiendo su responsabilidad política. Sin embargo,

como no ha sucedido, la representación nacional debe

llevar a cabo su labor de control político y censurarlo por

las evidentes muestras de indiferencia, irresponsabilidad e incompetencia en el cargo”, señala la moción de censura. En tanto, la moción de interpelación, respaldada

por 24 congresistas, contiene un pliego de 14 preguntas.

QUÉ DICE LA MOCIÓN

En el contenido de la moción de censura presentado, se indica que a poco más de un mes del vencimiento del plazo establecido para regularización su situación (31 de diciembre de 2024) en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), más de 500 000

mineros continúan fuera del marco de la formalización,

situación que genera incertidumbre y un descontento generalizado en el sector.

Este escenario refleja la ausencia de un liderazgo

efectivo desde el Minem y la falta de acciones concretas para garantizar la sostenibilidad de este proceso. Además, se menciona que la interferencia política en Petroperú pone en riesgo su autonomía técnica y el Ejecutivo envía un mensaje negativo al mercado, en un contexto donde se necesitan decisiones eficientes en el sector energético. Además, “esta situación refleja una

falta de compromiso del ministro de Energía y Minas

con la transparencia y la gestión adecuada de los

recursos estratégicos”.

Finalmente, en la exposición de motivos, señala que “se ha evidenciado una falta total de planificación, interés

e idoneidad para regular la pequeña minería y la minería artesanal que agravan aún más la problemática por las

que atraviesan más de 400 mil personas a nivel nacional”.

“Mi renuncia no resuelve el problema, esto es de más de 20 años, es más la ley 31388 se dio el 21 de diciembre de 2021 y no decía que se haga la ley de formalización

sino una nueva ley MAPE, es obvio que tenía que resolverse el tema de la formalización”, declaró el ministro Mucho en el Legislativo aferrándose al cargo.