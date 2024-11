Mariano Soso le comunicó a Alianza Lima que quiere dirigir al Newell’s Old Boys

By

No va más. Alianza Lima no seguirá contando como técnico del plantel profesional, al argentino Mariano Soso, quien ha comunicado oficialmente su deseo de desvincularse del club blanquiazul, para asumir un nuevo reto en el club Newell’s Old Boys de Rosario. En las próximas horas ser darán detalles finales de esta situación, que ya se venía especulando días atrás.

Ante este panorama, la directiva íntima ya trabaja en la búsqueda de un reemplazo que tome las riendas del equipo para la temporada 2025, que incluye tanto la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores. En carpeta hay varios nombres, pero tanto José Bellina como Franco Navarro, serán los encargados de elegir y esperan no equivocarse.

Para una gran mayoría, esta decisión se debió tomar hace dos semanas, ni bien terminó el Clausura, pues si bien Soso deberá pagar una cláusula de penalidad, ya que tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2025, ya insinuaba su deseo de dirigir a Newell’s, y ahora se retrasó la planificación de la próxima temporada.

Aunque no se conoce qué perfil de técnico buscan, la próxima semana como fecha límite se conocerá al nuevo entrenador aliancista. Soso, durante su gestión con el plantel blanquiazul, disputó 12 partidos, con 7 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.