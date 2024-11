APEC concluyó y el gobierno de Boluarte en la cuerda floja

By

SE CLAUSURÓ LA APEC Y SE ACABÓ LA TREGUA AL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE.

URGEN CAMBIOS EN DIVERSAS CARTERAS Y UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE CONECTE CON LA POBLACIÓN

Con la foto final de los líderes de las veintiún economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), no solamente concluyó esta edición realizada por tercera vez en nuestro país, también finaliza la ligera tregua otorgada por varios sectores sociales y políticos al gobierno de Dina Boluarte.

Una expresión del descontento social significó que durante tres días, organizaciones sociales y sindicales protestaran ad-portas de las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima y la sede del Ministerio de Cultura con una agenda de reclamos que van desde mejoras laborales y económicas hasta la renuncia de la presidenta Boluarte.

En aquellos tres días de relativa paz en la capital, las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) admitieron bloqueos y paralizaciones en al menos once importantes ciudades (Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura o Puno), bajo la consigna de un cambio en la política general de gobierno y, sobre todo, potenciar la seguridad ciudadana.



Pero la mejor muestra del temor del Ejecutivo a la reacción social significó la disposición de ordenar al sector público desarrollar trabajo remoto el 11, 12 y 13 de noviembre y declarar feriados los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas y reducir el impacto en la masa trabajadora de la anunciada paralización de los transportistas.

A esto se suma que se ingresa a un año preelectoral, por lo que algunas bancadas congresales considerarán oportuno reactivar la moción de vacancia presidencial que plantearon ciertos sectores izquierdistas. Aunque la investigación por el “cofre” se paralizó en el Parlamento, otros casos como el de las joyas y relojes, investigados en el Ministerio Público podrían significar el pretexto adecuado para su salida. A ello se adiciona la escasa popularidad de la mandataria que impide blindarla socialmente ante alguna arremetida del Congreso de la República.

Otra arista es que el gobierno de Boluarte no ha sido capaz de emprender una política pública que priorice la solución de algún problema público. Con una tasa de desempleo elevada y varios indicadores económicos medianos, como una conservadora tasa de crecimiento de 3.1 % en el 2024, el país también ha visto aumentar la inflación, que ha sido controlada gracias al Banco Central de Reserva, entidad que no depende del gobierno.

La inauguración del megapuerto de Chancay eleva positivamente la expectativa en el país, pero también abre interrogantes debido a la carencia de infraestructura que complemente las operaciones logísticas y comunicacionales del puerto, al carecer esta pequeña ciudad del denominado “norte chico” de carreteras y vías férreas que agilicen el tránsito de la mercancía que llegará o embarcará.

Cambios ministeriales

Una decisión que podría darle respiro político al gobierno de Boluarte es el cambio de ministros en algunas carteras que han sabido actuar a la altura de las circunstancias. Es el

caso del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Angel Manero Campos, cuyas declaraciones casi siempre revelan desconexión con la realidad social.

Por ejemplo, en los días previos a la APEC declaró —sin mayor sustento— que la ola delincuencial alcanzaría un pico y luego descendería, palabras que obviamente generaron el rechazo de la opinión pública y los especialistas. También se le cuestiona su gestión al frente del Midagri, cartera clave porque potencialmente incluye importantes sectores sociales mediante la agricultura familiar o la generación de puestos de trabajo, especialmente en la costa, con la agroexportación.

Otro ministros cuestionados son el exchimpunero Julio Demartini, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por las constantes denuncias de corrupción en el programa Qali Warma. Sin embargo, es casi imposible su salida del sector gracias

a su estrecha cercanía con la presidenta Boluarte. También ha recibido críticas el ministro de Educación, Morgan Quero, luego de ordenar clases remotas en la capital para los escolares de primaria y secundaria. Esta decisión fue cuestionada porque miles de niños nos disponen de los equipos tecnológicos (laptops) o de acceso a internet que facilitara el aprendiza virtual.

Incluso, un aliado tradicional del gobierno, como el derechista alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no apoyó la medida del gobierno. El burgomaestre señaló que no comprendió dicha disposición porque perjudica a los escolares.



Destacó relaciones con China y EE.UU.

“Hoy hemos concluido exitosamente la treinta y un reunión de líderes económicos del foro APEC bajo la presidencia de Perú. Lo que ha significado un enorme impacto para el posicionamiento internacional de nuestro país y el fortalecimiento de la política exterior peruana en una de las regiones más gravitantes y dinámicas como es el Asia Pacífico”, dijo la mandataria en su discurso de cierre de la APEC 2024.

Durante el desarrollo de este evento, la mandataria se reunió, en calidad de visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, con quien inauguró el Megapuerto de Chancay. Asimismo, tuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “Hemos tenido dos visitas de estado del presidente Xi Jinping de China con quien inauguramos la significativa obra del megapuerto de Chancay un hito para nuestra conectividad marítima y proyección al Asia Pacífico y del sultán de Brunei Darussalam quien realizó por primera vez una visita de estado a nuestro país. He sostenido también encuentros con los líderes de Estados Unidos de presidente con el presidente Joseph Biden quien visitó nuestro país por primera vez”, dijo la presidenta.