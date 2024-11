Yaziré Pinedo sostiene, Alberto Otárola me obligó a mentir y haber sido amenazado por enviados de expremier

Yaziré Pinedo rompió su silencio y confirmó que mantuvo una relación sentimental con Alberto Otárola cuando este era presidente del Consejo de ministros.

En entrevista exclusiva con Panorama, la joven aseguró que, en su momento, prefirió callar sobre este romance con Otárola Peñaranda por una supuesta presión de parte de personas allegadas al expremier. Siempre he estado coaccionada. (Me obligaron a mentir) y todo para limpiarle la imagen de mi expareja, el premier Alberto Otárola porque yo sí

tuvo una relación con él en el año 2022 y duró hasta finales del 2023 cuando era ministro de Defensa y premier”, sostuvo Pinedo al acusar a Karelim López de intentar coaccionarla.

Para corroborar sus afirmaciones, Pinedo mostró conversaciones, audios, videos y grabaciones de llamadas con Otárola, evidencias que confirman que existió una relación

sentimental entre ambos.

Incluso, detalló que las comunicaciones con el expremier se realizaban a través de Signal, una aplicación de mensajería cifrada que permite eliminar mensajes automáticamente

VISITABA A YAZIRÉ CON

VEHÍCULO OFICIAL

“(Alberto Otárola) me visitó varias veces en mi departamento de Lince y la movilidad en la que llegaba a mi casa era de la PCM”, declaró la joven de 26 años al dominical Panorama. Precisamente, ella logró registrar con su teléfono celular la visita del expremier en un auto oficial negro, de marca Lexus, con placa “EGS106”, perteneciente a la Presidencia del Consejo de ministros. Otarola habría cometido el delito de peculado

“El usar un vehículo oficial para uso personal constituye el delito de peculado de uso que

tiene una pena de hasta cuatro años de cárcel” sostuvo el abogado Carlos Tapia respecto al

video en el que se ve el vehículo asignado a la presidencia del Consejo de ministros que trasladó al ex premier Otarola hasta la casa de su amante.

DATO: REPORTAJE emitido por el dominical, el premier Otarola publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en el que, en vez de aclarar el reportaje, se limitó a amenazar al periodista y director del programa Panorama.