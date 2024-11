Gobernador de Tacna: Paralizaciones y protestas durante APEC 2024 «Son dañinas para la llegada de inversiones»

By

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, expresó su rechazo a las anunciadas paralizaciones convocadas durante los días centrales del Foro de Cooperación Asía Pacífico – APEC 2024, que se realiza en nuestro país, porque afectan la llegada de nuevas inversiones al Perú.

“Los paros y protestas anunciados por elementos violentistas, no pueden obstruir el desarrollo del foro tratando de dar una imagen del Perú que es dañina para la llegada de inversiones que el país requiere con urgencia”, señaló Torres Robledo.

En ese sentido, hizo un llamado a los dirigentes que encabezan la convocatoria a las protestas para que reflexionen y antepongan los intereses del Perú a los netamente político partidarios.

“Las inversiones significan empleo y, por lo tanto, la opción de disminuir el peligroso índice de desempleo de jóvenes entre 18 y 29 años, a nivel nacional”, explicó la autoridad regional de Tacna al fundamentar su posición.

Sostuvo que los presidentes, jefes de Estado y empresarios que asistirán a APEC Perú 2024, representan no solo a las economías más fuertes del mundo, sino que también son receptoras de cerca del 80% de las exportaciones peruanas.

Torres Robledo, indicó que el gobierno regional de Tacna apoya en todos sus alcances el pronunciamiento emitido en las últimas horas por gobernadores regionales, alcaldes, empresarios, comerciantes, colegios profesionales y representantes de las iglesias y la sociedad civil, denominado “Por un clima de paz para desarrollo y competitividad”.

Explicó que no pudo participar en la reunión nacional con sus colegas gobernadores, en la que se redactó dicho documento, por motivos de trabajo.

Agregó que el foro APEC, cuya fase central tendrá lugar en Lima del 14 al 16 de noviembre con la presencia de líderes de las 21 economías, es trascendental para el fortalecimiento de la economía y posición geopolítica de nuestro país.