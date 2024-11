José «Chemo» del Solar con la ilusión de lograr ir con la Selección al Mundial Sub 20

José Guillermo del Solar, técnico de la selección peruana sub 20, se manifestó a la preparación del plantel de cara al Sudamericano entre enero y febrero. manifestando que espera que los clubes no hagan problema para ceder a los jugadores, ya sí poder hacer un buen papel como anfitriones del mismo.

«Recién el pasado miércoles, empezamos las actividades de esta selección de cara al Sudamericano que inicia el 23 de enero. Se están integrando los chicos, todavía no estamos todos, llegarán cuatro convocados, Guzmán que jugó con Alianza, Wisdom, Castro y Pósito que jugaron el domingo con Cristal. También faltan un par de chicos, Paolo Doneda, Felipe Chávez que está viajando directo para Uruguay de cara a los amistosos que vamos a jugar», remarcó “Chemo”.

Agregó: «Con los que hemos entrenado estos días se han ido integrando día a día, algunos han venido del extranjero. Estoy ilusionado y tengo una expectativa grande por este grupo de chicos que hemos logrado conseguir. Vamos a prepararnos muy bien estos días, estos partidos nos agarran con pocos días de entrenamiento pero igual me van a servir porque hay algunos chicos a los que no he visto jugar en vivo».

Por último se refirió a que los clubes no hagan problemas con ceder a los jugadores. “Ahora los clubes están de vacaciones, no me encuentro con dificultades. El temor es qué va a pasar cuando las pretemporadas de los equipos de Primera División comiencen. Ahora no creo que haya ningún inconveniente. Yo creo que si los chicos que están en la sub 20 hubiesen jugado en Primera durante todo el año, yo encantado que no me los den porque están jugando en Primera pero lo que me incomodaba era que son chicos que no han venido a entrenar conmigo durante el año, estaban en la Primera de los equipos pero no jugaban nunca y eso me fastidiaba un poco.