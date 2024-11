Equipo de Campeones:Escolares recorren el Mundo y traen medallas de ciencias

By



Un equipo completo de jóvenes escolares entre 14 a 17 años, sorprenden al Mundo al lograr medallas en cada una de las competencias en las que participaron representando al Perú, este es el caso de Renato Gaitán y Jordan Juárez quién este año tuvieron la invitación de la sociedad matemáticas de China para participar en un intercambio estudiantil con jóvenes de su edad que aman las matemáticas y que de hecho son los mejores en sus países, luego de ello Renato Gaitán García y Jordan Juárez Barreto viajaron a Reino Unido para participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas donde lograron medalla de plata y de bronce respectivamente.

Luis Fabian Sánchez Romero quien acaba de culminar sus estudios secundarios también tuvo buena racha este año ya que obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Física Científica (ISPHO)

Kerry Bailon es otra jóven promesa de las ciencias ya que participó como la única mujer miembro de la delegación en la Olimpiada Mundial de Astronomía y Astronáutica, Kerry es la más jóven participante hasta el momento que ha representado al Perú en este tipo de eventos, ella divide su tiempo entre los estudios regulares, su preparación olímpica y su trabajo repartiendo productos de belleza que vende su madre; *»No es fácil, lo tengo claro, pero si yo no estuviera en este colegio no hubiera logrado este nivel, y sobretodo tener el orgullo de levantar la bandera peruana en cada evento por nuestros logros es una emoción indescriptible» manifiesta Kerry

A esta lista se suman Richard Simón Lozano y Oscar Mendoza Quispe quienes acaban de participar en la Olimpiada Iberoamericana de Química realizada en Costa Rica y logrando las medallas de plata y bronce, estos jóvenes escolares han estado en el ojo del mundo cientifico participando en eventos científicos muy importantes consiguiendo muy buenos resultados «Todos nosotros pertenecemos a un aula de Olimpiadas, somos alumnos que si bien las comodidades no nos sonríen, creo que el sacrificio y la dedicación nos hace ganadores, quizás nadie lo sepa pero detrás de cada medalla hay una historia de sacrificio, grandes esfuerzo, noches de desvelo y en algunos casos lágrimas, pero aquí estamos orgullosos de representar al Perú, con el agradecimiento eterno a nuestros padres, nuestro colegio Prolog y profesores que nos hemos convertido en una familia» Señala Lionel otro miembro de este equipo de campeones

«Si en el Perú se invirtiera más en la educación, otra sería nuestra realidad» recalca Kerry Bailon.