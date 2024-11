EN OTRO LENGUAJE

JAIME ASIÁN DOMÍNGUEZ

El gobierno debe sonrojarse, por decir lo menos, luego de conocerse que el presidente chino, Xi Jinping, alegando “razones de seguridad”, no llegará a Chancay para la inauguración del colosal megapuerto, ceremonia en la que aparece como invitado especial. En su defecto, el mandatario del gigante asiático asistirá a la apertura virtual del nuevo terminal portuario multipropósito desde la Casa de Pizarro, en su visita de Estado a Dina Boluarte.

El canciller, Elmer Schialer, no entró en detalles sobre qué implicaban esas “razones de seguridad”, sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Chancay, Jaime Noriega, dio algunas luces, empezando por un dato contundente: No hay una vía terrestre segura y rápida hasta la mencionada localidad (la Panamericana Norte es un pandemonio, repleto de semáforos y óvalos) y Xi Jinping no suele usar helicópteros para sus traslados.

Se habla de que el megapuerto de Chancay permitirá que nuestro país se convierta en una potencia a nivel comercial debido a que será el primer centro logístico del Pacífico sudamericano, no obstante, la zona adolece por ejemplo de una comisaría acorde con la

infraestructura montada y las necesidades de vigilancia, máxime si, como reveló Jaime Noriega, han aumentado los casos de extorsiones y la situación puede ser peor cuando entre en funcionamiento el flujo portuario.

Todos somos conscientes, además, de la importancia que acarrea ser los anfitriones por estos días del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico (APEC), pero también debemos reconocer que flaqueamos en puntos claves como la seguridad, al punto que muchos reclaman el otro APEC: Atención Perú que Espanta la Criminalidad. Y es que para nadie es un secreto, menos para estas economías de avanzada, que el crimen organizado y la delincuencia común no tienen bandera en nuestra Patria ante el desdén del Congreso y la parsimonia del Ejecutivo. Xi Jinping no es loco para desistir de ver in situ una megaobra de capitales chinos, pero primero está su integridad, y la venida de militares estadounidenses para la ocasión, acompañando posiblemente a su presidente Joe Biden, también es sintomático de que más vale prevenir que lamentar.

