Universitario se proclamó Bicampeón Nacional en el Año de su Centenario

By

CARLOS HIDALGO

La emociones eran desbordantes. Se jugaba la parte final del partido y no llegaba el gol, pese a que hacían los merecimientos, y llegaba la noticia que en Matute, Cusco F.C. anotaba dos goles seguidos sobre Alianza, lo cual ya le daba el Bicampeonato a Universitario. No se movió el marcador y el 0-0 quedó registrado, y había que esperar los últimos minutos del otro cotejo donde su eterno rival logró descontar, pero no pudo acercarse más. La “U” se llevó el Clausura y el Título Nacional 2024.

Ante un Estadio Municipal de Andahuaylas lleno y con mayoría de hinchas cremas. La “U” solo pasó un susto en el comienzo con el remate bombeado de Chávez que la sacó en forma brillante el balón de una manotazo. Luego de ello, dominó las acciones y estuvo más cerca de abrir el marcador. Valera con un cabezazo al travesaño, fue quizás la más clara en el arco de Sotillo.

En el balance general del año, la “U” fue el mejor equipo del Campeonato. Ganó el Apertura, el Clausura y fue el primero del Acumulado. Por algo tiene en su palmarés ser campeón en sus 25 años, en sus 50 años, en sus 75 años y ahora en sus 100 años.

Y este título además de las palmas para los jugadores, el comando técnico encabezado por Fabián Bustos, se debe al gran trabajo de Jean Ferrari y los directivos que hicieron lo suyo, y ahora deberán apuntar a reforzar el plantel para una buena Copa Libertadores, como Campeón del Perú.

ALINEACIONES:

LOS CHANKAS: Sotillo; Becerra, Gamarra, Quintana (Luján); Ruidias (Takeuchi), Mejía, Carabaño (Robles), Chávez; Ledesma (Aguilar), López (Casquete) y Manzaneda. DT: C. Vaioli.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros, di Benedetto, Polo, Ureña (Murrugarra), Pérez-Guedes (Costa-Celi), Concha (Calcaterra), Portocarrero; Valera y Flores (Rivera). DT: F. Bustos.

ÁRBITRO: Micke Palomino

ESCENARIO: Estadio Municipal de Andahuaylas