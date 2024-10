Ahonda crisis en Qali Warma: Corrupción  continuará en programa por inoperancia de ministro Demartini

Su gestión en el Midisc ambió a cuatro directores y desestructuró al programa social. Panorama es caótico en el sector (Pensión 65, Juntos, etc.).

EX CANDIDATO DE CHIMPUM CALLAO desarticuló el programa social al cambiar cuatro veces de director.

Corrupción en Qali Warma continuará por inoperancia de ministro Demartini El ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, pretende confundir a la opinión pública y al Congreso de la República anunciando medidas conducentes a eliminar la corrupción en el Programa Nacional de Apoyo Alimentario – Qali Warma, pero no menciona que su gestión desarticuló a la entidad con los constantes cambios que ordenó su despacho bajo el supuesto objetivo de “mejorarla”.

Desde que el excandidato por Chimpum Callao a la alcaldía de La Perla asumió el cargo en el Midis, en diciembre de 2022, designó en el programa Qali Warma a cuatro directores ejecutivos mediante sendas resoluciones en el diario oficial El Peruano: Mabel Gálvez, Nérida Aucahuasi, Mónica Moreno y al actual, Pedro Ripalda Ramírez.

Es decir, Demartini Montes no puede argumentar que los casos de corrupción denunciados en las últimas semanas en diversos medios de comunicación —y que determinó la salida de cinco jefes de Unidades Territoriales— provienen de anteriores gestiones, pues él aprobó esos nombramientos.

Además de generar inestabilidad y descrédito institucionales, la gestión del ex candidato del partido político del sentenciado por corrupción Alex Kouri y compañía (Félix Moreno, Juan Sotomayor, etc.) provocó la desarticulación entre las unidades de línea y apoyo de la entidad con las unidades territoriales, responsables de la ejecución, el monitoreo y la supervisión de las actividades orientadas a la prestación de los servicios del programa.

A esta situación se adiciona la descapitalización de los recursos humanos del programa con el éxodo de profesionales y técnicos especializados en el programa y la llegada de otros que no han sabido por distintas razones (incapacidad, inexperiencia, falta de voluntad u órdenes superiores) evitar la infiltración o gestación de mafias en la entidad.

El panorama en los otros programas sociales (Juntos, Pensión 65 o Contigo) es similar debido a la nula gestión en el ministerio. Hace unos días, el titular del Midis clausuró la XII Semana de la Inclusión Social, reafirmando el compromiso de mejorar las intervenciones sociales, a través de una articulación intersectorial e intergubernamental. En la práctica, todo lo contrario.

MINISTRO CON

ASPIRACIONES

Un aspecto que llama la atención es el grupo de asesores del ministro Demartini en razón a su pluralidad ideológica y orígenes políticos diversos. El jefe de gabinete de asesores, por ejemplo, es Iván Hidalgo Romero, ex ministro en la cartera y cercano al aprismo durante el segundo gobierno de Alan García.

Otro caso es el de Karen López Tello, politóloga que laboró en el gobierno de Ollanta Humala, como asesora de Juan Jiménez Mayor, en la Presidencia del Consejo de Ministros. Lideró el grupo Propuesta País, que congrega a técnicos y especialistas del mundo caviar como Juan Carlos Cortés, Flavio Ausejo, José Élice, Alejandro Neyra, entre otros.

En esa línea, Demartini también convocó, a través de un contrato FAG, a Marjorie Effio, profesional cercana al exministro golpista Salvador del Solar en sus aventuras políticas en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Cultura.

En opuesta vereda política, aparece como asesora del Despacho Ministerial la abogada Lesly Shica, ex asesora de la exviceministra de Vizcarra, Fiorella Molinelli, en EsSalud, conocida por

su salida del Midis, en el 2019, a consecuencia de sus críticas a una congresista del Frente Amplio.

Como para todas las tendencias hay espacio, Demartini tuvo como asesora a la actual ministra de Turismo y Comercio Exterior, Desilú León Chempén, funcionaria del vizcarrismo y encargada

inicial —sin éxito— de la gestión del Estado frente a la pandemia del Covid-19. León se desempeñó en la Secretaría General de la PCM de Salvador del Solar y registra un triste paso al frente de los Juegos Panamericanos 2019, y siete investigaciones fiscales y numerosas denuncias como viceministra de Pesca y Acuicultura.

Finalmente, el caso de la abogada Jakeline Laura Murga Zegarra, exesposa de Manuel Masías, exalcalde de Miraflores, y que luego de su paso como asesora en el Despacho Ministerial, ahora es jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica en el programa Qali Warma.

Palabras,

palabras,

palabras

En la Comisión de Educación, el ministro Julio Demartini anunció la implementación de una

Central Nacional de Monitoreo, Homologación de Proveedores y el Registro de Participantes para

Qali Warma, con el fin de garantizar que los

proveedores cumplan con la calidad y capacidad necesarias en la producción de alimentos.

Igualmente destacó la colaboración del MIDIS con Aspec para mejorar el servicio alimentario y articular acciones orientadas a garantizar la calidad de los productos que se brindan a más de

4.1 millones de niñas y niños del Perú.

Otro punto que mencionó como medidas de transparencia el convenio con Servir para fortalecer la selección de personal y la creación de la Unidad Funcional de Investigación de Riesgos (UFIR) para prevenir actos de corrupción y la imple-

mentación de auditorías anticorrupción. Sin embargo, desde el 2023, el exchimpunero creó una comisión orientada a un proceso de reorganización total del programa. La realidad demuestra la carencia de resultados.