Con cifras en mano, títular del Interior Juan José Santiváñez demuestra disminución de los casos de extorsión 

Ministro del Interior cuestiona el aprovechamiento político de las marchas contra la criminalidad para destruir al régimen.

«Debemos defender la gobernabilidad. Las marchas son válidas si no se politizan”

 Critica politización de las marchascontra la delincuencia. Anuncia importantes compras para el sector y pide mayor protección a los policías.

La inseguridad en el país sigue preocupando a la ciudadanía, pese a los esfuerzos del gobierno por controlar el crimen. En la siguiente entrevista, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, argumenta que el aumento en la percepción de criminalidad debe reconocerse, pero que ésta se debe, en gran parte, al rol de algunos medios, enfocados en desestabilizar una gestión decidida a atacar la corrupción por dentro y la gobernabilidad del país.

Afirma que su gestión implementa operativos y programas contra organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, logrando importantes detenciones, incautaciones y decomisos. Sin embargo, las limitaciones logísticas que data de largos años afecta la efectividad de estos esfuerzos. Sostiene que todos los actores se deben involucrar en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, pues la falta de coordinación, la persecución efectiva del crimen.

He aquí su versión.

Señor ministro, la primera pregunta que surge de cajón es ¿qué está pasando? ¿Por qué la sensación?, usted nos dice que cada día hacen más cosas, que cada día está mejor. Sin embargo, la gente piensa lo contrario. La gente percibe que cada día hay más delincuencia y que cada día matan más.

En principio, nosotros debemos entender que en este momento nos enfrentamos a un fenómeno transnacional, mundial, en donde las organizaciones criminales que antes estaban o que dependían su accionar dentro de una jurisdicción, hoy no tienen ningún tipo de límites de jurisdicción, han cruzado las fronteras y este cruce de fronteras implica que las organizaciones criminales desarrollen sus actividades en diversas locaciones. Por ejemplo, la actividad criminal puede desarrollarse en el Perú pero la estructura criminal esta en otor país, como en el caso de “Los Pulpos” cuyos líderes criminales dirigen la organización desde el extranjero, pero ya estamos efectuando coordinaciones trasnacionales para su ubicación y captura.

¿Cómo lo han enfrentado?

Nosotros, desde que nos incorporamos a la gestión, hemos establecido todos los lineamientos para desarrollar diversas operaciones policiales que tienen por finalidad contrarrestar esta ola de criminalidad. Pero esta ola de criminalidad no es que haya aparecido en los cuatro últimos meses. ¡Viene de años! Y es consecuencia de la inoperancia que han tenido otros gobiernos para reconocer que no hicieron nada y nosotros hoy estamos afrontando las consecuencias de esa desidia.

¿Algún ejemplo?

Las extorsiones, como lo han declarado los propios transportistas, desde el año 2021. Lo que ha ocurrido es que no había las represalias de hoy ni eran lideradas por organizaciones criminales trasnacionales a las que hoy les estamos haciendo frente.

Sí las había…

A ver, sí había represalias, lo que no había es el entorno criminal agravado, acrecentado en los últimos dos años, y el marketing de los medios de comunicación que hoy tienen o la presencia en ellos.

¿La culpa es de los medios de comunicación?

No. Algunos de los medios no comunicaban ese tema porque anteriormente, como ya lo hemos referido, resultaban ser de los principales proveedores del Estado para recibir dinero por publicidad. Hoy por hoy ya no ocurre eso y creo que algunos de los medios de comunicación, se han dedicado a informar, no sobre las cuestiones positivas de una gestión como los logros en el ámbito económico que esta obteniendo el gobierno, sino sobre

las cuestiones que consideran, que resultan ser ajenas y contrarias a los resultados que como gobierno estamos obteniendo, desconociendo lo que está ocurriendo. Solo por mencionarte un caso, un reconocido canal de señal de cable durante la última protesta paso imágenes que no correspondían a ese día sino a marchas anteriores alegando que justamente, en ese momento, se estaban generando actos de violencia. El canal posteriormente reconoció el error y refirió que estaba llamando la atención a sus editores, cuando fueron descubierto, pero el daño ya estaba hecho, y la percepción de la población ya había sido alterada.



¿Cómo han enfrentado esta situación?

Nosotros establecimos tres programas operativos que están funcionando. Nosotros tenemos detenidos, tenemos organizaciones que estamos poniendo a disposición de la justicia, pero nuestro trabajo como Policía Nacional del Perú implica de investigar, detener y poner a disposición del Ministerio Público. Solamente por mencionarte un tema, el Plan Amanecer Seguro 2024 ha generado más de 22 000 operativos a nivel nacional, que han significado la detención de 10 887 personas en flagrancia delictiva, más de 453 bandas

criminales desarticuladas, siete organizaciones criminales desarticuladas, 29 víctimas de trata de personas rescatadas, de mafias organizadas, más de 1000 vehículos recuperados. Retorno seguro ha sido lo mismo. Más de 15.000 operativos desarrollados. A primera hora de la mañana ha visto que se ha capturado una organización criminal que estaba dedicada al tráfico de terrenos en Ancón.

-Pero continúa la ola delictiva.

De los estados de emergencia, con las capturas efectuadas, el delito de extorsión esta siendo combatido con fuerza. Ahora los homicidios tienes que identificarlos y calificamos dependiendo de cuál es el móvil de cada uno. Muchas veces se pretende relacionar todos los móviles a temas de extorsión, cuando en realidad eso no ocurre así. Lo que yo entiendo que probablemente la percepción sea tal, que todo lo vinculan a un tema de extorsión

y sicariato; sumado a que algunos medios incentivan indiscriminadamente esa idea.

-A nivel de cifras cómo va su gestión.

Fíjate, en lo que va del 2024 nosotros hemos realizado 88 000 operativos contra el crimen organizado. En el 2023 se hicieron 37. Es decir, ya hemos más que duplicado la cifra de operativos y de resultados, lo que significa más de 1021 detenidos, cabecillas, miembros de organizaciones criminales y más de 184 organizaciones criminales articuladas.

Respecto a la delincuencia venezolana. Hemos acertado en la persecución, hemos atacado al Tren de Aragua como ningún país lo ha hecho. Otros países están en este momento con problemas por ese tema, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, algunas jurisdicciones los han declarado terroristas. Hemos atacado como ningún país lo ha hecho y tú puedes ver ahora incluso por los medios bien informados. La presencia incluso del Tren de Aragua esta absolutamente reducida.

¿Pero entonces quién mata a la gente?

Hay delincuentes; lógicamente no estamos diciendo que no hay delincuentes, pero los estamos combatiendo con toda la fuerza de la ley aún están sueltos. Los estamos capturando, pero aquí el sistema de justicia tiene que contribuir con su reclusión.

¿Es un tema de percepción, es un tema de los medios de comunicación o es un tema real?

El problema es un tema real, pero lo estamos enfrentando y teniendo resultados. El tema

aquí es que los resultados se están dando a pesar de las grandes. limitaciones de la Policía Nacional, desde un punto de vista de recursos, de personal y también de recursos logísticos.

¿Logísticos?

Estamos logrando resultados, a pesar de que recién se gestionarán las compras a razón de los presupuestos para la lucha contra la criminalidad. Todos los años, el Ministerio de Interior devolvió dinero al Ministerio de Economía y Finanzas.

¿Por qué? ¿Tiene un problema logístico?

Lo que pasa es que ahí probablemente hubo problemas de gestión de otros gobiernos. Gestiones por las cuales no puedo responder, no fueron mis gestiones, pero nosotros sí estamos en este momento desarrollando planes de compras bastante agresivos. Estamos en un proceso, por ejemplo, de 40 000 pistolas para sacar, para renovar los revólveres de una vez de las comisarías, que son absolutamente obsoletas. Estamos en pleno proceso de compra de chalecos antibalas para el personal policial.

¿Qué otras compras?

Estamos en proceso de compra del segundo lote de patrulleros. El primero ya se hizo.

En diciembre llegan. Estamos también en el tema de las compras de las nuevas máquinas

de interceptación y geolocalización que hace diez años no compra la policía; compras de los vehículos multipropósito, compras de nueve mil fusiles.

¿Y cuál es el cuidado con esos 40 000 revólveres que van a salir del mercado y que probablemente algunos lleguen al mercado negro?

Esos revólveres van a ser entregados para que la Sucamec los ponga en su programa de

fusión de armas y construcción de parques temáticos. La población está insatisfecha y sale a las calles A ver, yo creo, para empezar, en el derecho fundamental de toda persona a la protesta. La iniciativa nació bien, pero en el desarrollo de su ejecución, se ha ido contaminando. El primero paro nació de una preocupación de la población por la inseguridad. Pero penosamente, y hay que decirlo, agrupaciones políticas y probables potenciales candidatos se han ido involucrando y han ido tergiversando el objeto de esta marcha.

¿En qué se fundamenta?

Un canal de televisión enfocó banderas de Patria Roja y M19, partidos vinculados con cierta ideología ¿no? Por otro lado, actores políticos llamado a manifestación y pidiendo la vacancia de la presidenta de la República, que se vaya al Congreso, que se vayan todos, si no las elecciones. Es el mismo discurso que se tenía con el expresidente Castillo. Debemos defender el status quo y defender la gobernabilidad.

Para eso está la ley, el Código Penal. Pero hoy, lo que está en riesgo es la estabilidad de los ciudadanos que salen de sus casas y no saben si van a regresar…

Si quiere usted que lleven una bandera de Patria Roja o que un vivo sea tan irresponsable de decir que va a parar…A ver, nosotros, reconocemos cuando hay un evento, una cumbre internacional es cuando más notorio se puede hacer (las protestas). Reconocemos perfectamente todo el derecho que tienen las personas de marchar y hacer su reclamo. Lo que no podemos permitir es que este tipo de marchas se politice y condicione la vulnerabilidad democrática, bajo el pretexto de ser una marcha absolutamente pacífica. Nosotros luchamos contra el crimen todos los días y el crimen va a seguir existiendo penosamente y va a existir porque el crimen está instaurado en toda organización social; pero nuestra labor es tratar de minimizar los riesgos de su presencia y combatirlo para que sea sancionado por la ley, y quien cometa delitos termine tras las rejas.

Usted sí entiende que su cargo es político. Para no ir al lado político, sin dejar el tema policial, técnico. Porque usted y la PNP hacen su chamba, y el Ministerio Público es el que libera o prácticamente es el único culpable. ¿Qué se puede hacer desde gobierno con el Ministerio Público?

Creo en la independencia de poderes. Pero creo que el Ministerio Público se ha creído el cuento de que es un poder del Estado. El Ministerio Público no es un poder del Estado, es

parte del andamiaje judicial. De acuerdo a la Constitución, los poderes son tres: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Su problema ha sido la falta de liderazgo y, probablemente, la contaminación con algunos malos fiscales, pero siento que con estos nuevos aires y el liderazgo que debe infundir la nueva fiscal de la nación, podremos desarrollar un trabajo en conjunto.

Es parte del andamiaje, correcto.

Es parte del sistema de justicia. Entonces, con el cambio que ha tenido el Ministerio Público, con la elección de la nueva Fiscal de la Nación, de la doctora Delia Espinoza, tiene la gran oportunidad de convertirse en ese actor importante para el sistema encargado de velar por la persecución penal de los delincuentes. Hoy le estoy remitiendo un oficio a la Fiscal de la Nación para reunirme con ella, para ver cómo vamos a trabajar en beneficio del país.

¿Cómo ha sido la relación?

Se han desarrollado, como digo, 22 000 operativos y nos han acompañado a 60 y de ahí no nos acompañaron. Creo que probablemente faltó liderazgo en el Ministerio Público. Creo

que con la nueva fiscal de la Nación eso se va a enmendar y convertirse en un aliado estratégico y no convertirse en el aparato persecutor político, como es que vino funcionando, con algunos malos fiscales quienes como un modus operandi armaban carpetas fiscales en contubernio incluso con algunos malos medios de comunicación.

¿Por qué lo dice?

Tengo veinticinco años como abogado, como profesional, jamás tuve una sola denuncia, pero desde que decidí enfrentar al fiscal tengo siete, por más absurdas; la última de

ellas, un canal de televisión — que para mí se presta a la mafia caviar—, genera una noticia sin fundamento alguno y el ministerio público lo califica como noticia criminis y en menos de veinticuatro horas me generan una carpeta fiscal. Así funcionan las mafias.

¿El problema es la fiscalía y los caviares?

El problema es la fiscalía y los caviares, que se han involucrado no solo en el sistema judicial sino además hoy cuenta con algún sector de la prensa que en contubernio han contribuido a maquinar procesos de persecución contra quienes no les resultaban cómodos. A ello le sumaos la indiferencia de la fiscalía, hasta el momento, de importantes iniciativas, y tienes un sistema de caos. Muestra de ello es la gran inversión que se ha hecho en los juzgados de flagrancia donde el gran ausente es el fiscal. Nosotros continuaremos con nuestra misión de poner a disposición del Ministerio Público a quienes delinquen

para que el Ministerio Público cumpla con su trabajo. Si tuviéramos presencia en la fiscalía, en los juzgados de flagrancia, ese delincuente que te roba el celular o la billetera en la esquina no estaría en la calle, estaría en prisión.

“Ley de protección a la policía”

El otro problema es las leyes que hay terrorismo urbano. ¿Ustedes tienen un

problema de leyes que no le permiten luchar contra la criminalidad o simplemente es un problema del Ministerio Público que no la hace suya?

Como sector, como Policía Nacional del Perú, estamos mandados a cumplir la ley. Nosotros no damos la ley.

¿El endurecimiento de penas sí disuade al delincuente o ya las penas son suficientemente altas?

La única ley que yo necesito en este momento es la ley de protección al Policía, que proteja al efectivo policial, de que cuando desenfunde su arma de fuego y abata un delincuente no termine en la cárcel. Estamos, después de treinta años, garantizándole una defensa, con la recategorización de más de 200 abogados que se dedicarán exclusivamente a la defensa del personal policial. Nosotros habíamos propuesto que el personal policial, cuando haga uso de sus armas de fuego, no sea juzgado por un tribunal civil, sino en el fuero de justicia militar. No se busca la impunidad.

¿Justicia militar?

Buscar protección en el ejercicio de su función, por un tribunal que les da el valor

probatorio a determinadas cuestiones que en los juzgados civiles no lo hacen, no los entienden o no les interesa.