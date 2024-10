Seguirá secuestrado: expresidente rechazó decisión judicial y denunció persecución política

CONTINÚA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LA

DERECHA-CAVIAR CONTRA EL EXPRESIDENTE SEGUIRÁ SECUESTRADO

 Poder Judicial declaró infundado pedido de revisión de prisión preventiva en emblemático proceso para el país.

Seguirá en Barbadillo. El Poder Judicial declaró

infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el acusado expresidente de la República Pedro Castillo y, consecuentemente, declaró vigente esta medida impuesta en el proceso por el delito de rebelión y otros presuntos delitos.

La resolución, emitida por el Juzgado Supremo de

Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, señala que persiste el peligro de fuga del acusado y que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen el cese de la medida, impuesta inicialmente por 18 meses y, luego, prolongada por el mismo plazo.

Durante la audiencia virtual, el juez Checkley anunció que notificará la resolución que formalizará el inicio del juicio, marcando así la última etapa del proceso penal.

Este juicio podría marcar un hecho significativo en el sistema judicial peruano, ya que aborda un intento de golpe de Estado que ha tenido un impacto significativo en la política del país.

DEFENSA DE CASTILLO

“Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las Fuerzas Armadas.

Señaló que actualmente existe una persecución política en su contra y que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la Fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción.

En esa línea, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, reveló anteriormente que cuenta con documentación que prueba su inocencia, como una carta emitida por la Embajada de México, que desmiente el pedido de asilo político del expresi-

dente Castillo. También indicó que dará a conocer un documento emitido por el jefe de la UGEL de Chota que prueba que Pedro Cas- tillo labora como maestro de forma permanente.

OTROS CASOS

DE CORRUPCIÓN

Independientemente de lo decidido por la Corte Suprema, Pedro Castillo hubiera permanecido en

prisión por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su mandato. El fiscal supremo Helder Terán ha proyectado una pena de más de 31 años de cárcel para el exgobernante, por

cargos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.

La investigación también involucra a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes se ha solicitado prisión preventiva. El expediente incluye presuntas irregularidades en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y otros casos de corrupción relacionados con Petroperú y el Ministe- rio de Vivienda.

Juicio por golpe de Estado

El 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro

Castillo, intentó disolver el Congreso y reorganizar

el sistema judicial, lo que terminó en su detención.

El último 16 de octubre, el juez supremo Juan Carlos Checkley ha concluido el control de acusación y se dispone a emitir el auto que dará inicio al juicio oral contra Castillo y otros exfuncionarios.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de

prisión para Castillo Terrones, quien actualmente

se encuentra en prisión preventiva junto con la ex

primera ministra Betsy Chávez. Ambos enfrentan

cargos por el delito de rebelión, al igual que los

exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto

Sánchez, quienes tienen una orden de comparecencia con restricciones.

DATO: CUMPLEAÑOS EN LA CÁRCEL.

Hace una semana, los simpatizantes del exjefe de Estado realizaron una pequeña celebración en las afueras del penal con motivo de su cumpleaños número 55. Decoraron el lugar con globos y pancartas que exigían la libertad de Castillo Terrones. También llevaron instrumentos musicales y organizaron una pequeña celebración, bailando en la pista.