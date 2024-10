Perú logra siete medallas de oro en la III Copa Internacional que se desarrollará en La Videna

• En total el equipo peruano acumuló 21 preseas entre oro, plata y bronce. Ahora el equipo nacional buscará el primer lugar en la Copa Mundial Bicentenario que finaliza este domingo 26 de octubre

La selección peruana mostró sus mejores pergaminos en la III Copa Internacional de Pickleball, al acumular en total 21 medallas entre oro, plata y bronce, en competencia que se desarrolló en el Velódromo y el Polideportivo 3 de la Videna.

El equipo nacional logró en la jornada que se desarrolló desde el miércoles 23 al viernes 25 de octubre, siete medallas de oro, 10 de plata y 4 de bronce.

“Es algo que no esperaba. Entré a este torneo solo para jugar y divertirme. Es mi primera competencia grande, solo estuve en uno pequeño en Lima. Me encantaría ser pro, recién hace cinco meses estoy en esta disciplina, antes fue tenista. Siento que sí se puede y ojalá nos sigan apoyando. El pickleball se está expandiendo en Lima y con más apoyo creo que seguirá creciendo”, manifestó Alexa Quintanilla, medallista de plata en dos categorías.

Esta competencia es organizada por la Asociación Deportiva de Pickleball Perú y Cabieses Foundation, con el apoyo de Legado y el Instituto Peruano del Deporte. Cuenta con la participación de más de 550 deportistas y Para deportistas de 32 países visitantes.

El equipo peruano lo integran: Alejandro Tirado, Bruno Semino, Duilio Vallebuona y Willy Pino (Open Hombres), Alexa Quintanilla, Leslie Espinoza, Patricia Ku y Tatiana Ruhl (Open Mujeres), Angel Morales, John Hedberg, Juan Carlos Molina y Paul Kalina (Senior Hombres), Flor Silva, Raquel Rodríguez y Vilma Santa (Senior Mujeres).

Ahora Perú inicia su participación en la Copa Mundial de Pickleball, que culminará este domingo 27 de octubre y donde buscará quedarse con el primer lugar de la competencia como sucedió en la edición especial desarrollada el 2023.

Estos fueron los medallistas

Mens singles skill (3.5) age (Any)

Bronce: Luis Ángel Ávila Castro

Mens singles (3.5) age (50 and above)

Oro: Paul Kalina

⁠Plata: Juan Carlos Molina Cu

Mens singles skill (5.0) age (50 and above)

Plata: Ángel Morales

Mens doubles skill (3.5) open

Oro: Juanjo Vílchez y Kender Gonzales

Mens doubles skill (3.0) open

Oro: Luis Ángel Ávila Castro y Yover Sandoval

Plata: Rafael Chiang Bon y Gustavo Chiang

Womens doubles skill (5.0) open

Oro: Tatiana ruhl

⁠Plata: Alexa Quintanilla y Lelie Espinoza

Womens doubles skill (3.5) age (50 and above)

Oro: Leyla Gómez

Mens doubles skill (4.0) age (50 and above)

Plata: Raúl Pacheco

Womens doubles skill (3.0) age (50 and above)

Oro: Jacqueline Uceda y Lizzetty schoenthaler

Juniors mixed doubles age (13-18)

Oro: Lucia Joseli y Luis Ángel Santayana rojas

Plata: Mía Alva y Abiel León

Bronce: Lucía Rosado y Joaquín Delgado

Mixed doubles skill (5.0) age (50+)

Plata: Flor Silva y John Hedberg

Open (5.0)

Plata: Alexa Quintanilla y Wilfredo Pino

Mixed doubles skill (3.0) age (50 and above)

Plata: Enrique Guzmán Barrón Escobedo

Bronce: Silvia Ramp y Eugenio Huapaya

Mixed 3.0

Plata: Sevilla Claudia Villalobos Terrones y Luis Ángel Ávila Castro

Bronce: Lizzetty Schoenthaler y Luigui Pierre Alvarado Cáceres