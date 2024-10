Dina Boluarte, insta a transportistas a no paralizar: “Un paro o dos no van a resolver el problema”

-En conferencia hizo balance de su gestión y volvió a otorgarle la confianza al

ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

 Mandataria resaltó el crecimiento económico del país superior al 3% que implica el camino a los niveles prepandemia.

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el paro de transportistas convocado para hoy miércoles 23 de octubre contra la inseguridad ciudadana. La mandataria señaló que a esta movilización se quieren sumar un grupo de personas que vienen con una «agenda política».

«No se dejen sorprender como lo que ocurrió en diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023, que querían poner al país en un desastre total», expresó durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

En este periodo, por el que fallecieron 50 personas civiles y un policía, y más de 1.400 personas resultaron heridas, la mandataria se refirió: «No tenemos que volver a esa historia negra».

«Hay otro grupo, qué sin ganar nunca una elección democrática, se habían adueñado de algunos ministerios. Y desde ahí tejían sus redes de poder. Ya no están y no van a estar en este Gobierno. Son ellos también quienes se están sumando a este paro», expuso durante la conferencia de prensa que realizó en el marco de un supuesto balance de gestión.

«No son la solución»

Según señaló las paralizaciones no serían la solución contra la extorsión y la criminalidad que azota al país. “A los hermanos del sector transporte le decimos un paro o dos, o los que pudieran organizarse dentro del marco constitucional y es correcto, no va a resolver el problema», expresó.

«Unidos todos como peruanos para proteger este crecimiento económico que estamos demostrando, tenemos una moneda fuerte, el costo de vida está estable y los productos del mercado no escasean”, dijo durante la presentación del “balance de gestión”.

La presidenta enfatizó que existen intereses políticos detrás de estas acciones y alerta sobre grupos que buscan desestabilizar el país. “Estamos trabajando de manera responsable y seguiremos en esa línea de trabajar con cariño, con amor para que nuestros hermanos que salen a trabajar, las amas de casa que van al mercado, los niños y jóvenes que salgan a estudiar, regresen con bien a su hogar. No están solos y el gobierno no quiere estar solo, quiere estar con ustedes”, agregó.

Por otro lado, la mandataria expresó su solidaridad con las víctimas de extorsión y sicariato, quienes paralizarán sus labores. Asimismo, enfatizó los esfuerzos del Ejecutivo para combatir estas problemáticas, con la intervención de la Policía Nacional y el Ejército.

Respalda a ministro Santiváñez

En la conferencia, Boluarte, no dudó en respaldar la labor del ministro del Interior Juan Santiváñez, ante los cuestionamientos por el incremento de inseguridad en el país. La jefa de Estado aseguró que a los titulares de los ministerios se le debe brindar «tiempo» para mostrar su trabajo.

«En el caso particular del ministro del Interior (Juan Santiváñez), asumir un ministerio no es un trabajo administrativo, es más complejo y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan mostrar resultados. El cambio genera desestabilización de la gestión pública».

Expresidentes culpables de inseguridad

Dina Boluarte también abordó la crisis migratoria, particularmente la situación de los extranjeros, como los venezolanos, que según la presidenta han llegado en grandes cantidades debido a la situación en su país. Se anuncia un control más estricto sobre los migrantes para garantizar que trabajen de manera lícita y se les exigirá documentos como contratos de trabajo y alquiler. Asimismo, se menciona un seguimiento financiero para verificar el origen de los ingresos y remesas.

“Haremos un seguimiento en el sistema financiero, a las divisas y remesas que se envían fuera del país para ver de dónde generan ingresos. Vamos a caminar con la Sunat de la mano para controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos”, resaltó la jefa de Estado.

Boluarte también invocó al Poder Judicial a no liberar a los delincuentes extranjeros. Según detalló, se han desactivado más de 70 bandas criminales y se han capturado más de 1,800 delincuentes, entre ellos requisitoriados.

Siguiendo con su discurso específico para la criminalidad extranjera, la presidenta hizo referencia a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Según la mandataria, ellos “dejaron nuestras fronteras abiertas” y no hicieron nada para luchar contra la criminalidad.

Niega uso del ‘Cofre’

La jefa de Estado negó el uso del ‘cofre’, vehículo presidencial que se habría utilizado para ayudar a Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo desde hace más de un año. “La única persona que usa el cofre es la presidenta. La única persona que sube a los vehículos es la presidenta y no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame”, mencionóDATO

Dina Boluarte asegura que gobierna con «las manos limpias». Aseguró que no es «sencillo» administrar un país como el Perú y detalló que la Presidencia le ocupa «las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 361 días del año».