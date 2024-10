Millonaria cifra a pagar si despiden a Marcelo Bielsa de la Selección de Uruguay

By

Chile no es el único que sufre en estas Eliminatorias. Marcelo Bielsa tampoco la está pasando bien y eso que marcha tercero en el camino al Mundial que organizarán Canadá, Estados Unidos y México.

Malos resultados, una revuelta interna y las pifias que se escucharon en elCentenario tras el empate ante Ecuador 0-0, tienen al técnico argentino caminando por la cuerda floja. Y el futuro no es alentador.

Tras cuatro fechas sin conseguir triunfos, la Celeste se medirá ante dos de los rivales más duros de las Eliminatorias: Colombia y Brasil.

“Tenemos que cerrar en esa zona este año (parte alta de la tabla), capitalizando lo que logramos en esa primera parte y cerrando el año como debemos cerrar la Eliminatoria, con mucha tranquilidad”, advirtió el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

El mismo que ratificó a Bielsa en su cargo, pues le costaría muy caro despedirlo. Esto porque según el medio deportivo uruguayo Referí, la indemnización que recibiría el rosarino si es cesado durante este año es de 12 millones de dólares.

Monto que significaría una grave merma económica para la AUF, por lo que Alonso prefirió ponerle paños fríos a los rumores de una salida anticipada. “Uruguay lleva cuatro partidos sin ganar, por Eliminatorias, me preocupa, por supuesto, son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero sabemos que íbamos a pasar por una zona de turbulencia, sin todos los jugadores disponibles”, señaló.

A eso se le suman las acusaciones de Luis Suarez -el cual dijo que el adiestrador no saludaba a sus jugadores y tenía intimidado al personal del Complejo Celeste-siguen causando divisiones en la interna y merma la creencia de quienes defienden al estratega.