¡Bienvenidos cachimbos! conoce a los primeros puestos del examen de admisión 2025-I

Camila Alvarado Risco, Sahily Marcelo Chávez, Joaquín Salazar Sedano, Luis Cuenca Flores y Joseph Ticllasuca Aclari son los nuevos cachimbos que ocuparon los primeros puestos en el reciente examen de admisión 2025-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

A continuación, compartimos sus inspiradoras historias, llenas de esfuerzo, resiliencia y perseverancia, que los ha llevado a cumplir un mismo sueño y exclamar con orgullo: “¡alcancé vacante: soy sanmarquino!”.

Camila Alvarado: “no te subestimes”

Con solo 17 años de edad, Camila Alvarado Risco logró el primer puesto en Medicina Humana, la carrera más demandada de la UNMSM. “Elegí Medicina, porque es una carrera exigente que requiere conocimiento constante”, explica.

El principal desafío que enfrentó fue la organización de su tiempo de estudio. “Es clave conocer tus capacidades y diseñar un plan de trabajo en función de eso. No debes subestimarte, pero tampoco sobreestimarte; el examen revelará tu verdadero nivel de conocimientos”, aconseja.

Camila también destaca la importancia del bienestar emocional durante el proceso de admisión. “Antes no lo consideraba relevante, pero al ver a compañeros bien preparados que no ingresaron, cambié de opinión. Ahora sé que cuidar lo emocional es fundamental”, afirma.

Para quienes no lograron ingresar, nuestra nueva ingresante envía un mensaje de aliento: “No se sobrecarguen y cuiden su bienestar emocional. Si no fue ahora, tendrán más oportunidades en el futuro”.

Sahily Marcelo: “enfócate en tu meta”

Sahily Marcelo Chávez, quien terminó el colegio hace dos años con la idea de estudiar Medicina, cambió su camino tras una conversación con su madre, Sonia, odontóloga de profesión.

“Me contó el caso de una joven con un tumor cancerígeno en el maxilar, cuyo avance comprometía su visión. La reconstrucción maxilofacial le devolvió el rostro y salvó su ojo. Ese caso me impactó tanto, que decidí estudiar Odontología”, recuerda.

Sahily dedicaba hasta 14 horas diarias al estudio, dejando de lado sus pasiones por el vóley y el dibujo. “Es duro mantener la rutina diaria, levantarse temprano y estudiar hasta la noche. Por eso, la motivación es fundamental en esta etapa”, asegura.

A sus 19 años, Sahily tiene claro que la clave es mantener los objetivos firmes: “Siempre habrá problemas, ya sean económicos o familiares, pero debemos enfocarnos en nuestra meta y seguir adelante sin importar los obstáculos”.

Joaquín Salazar: “estudien todos los días”

Joaquín Salazar Sedano, de 16 años de edad, obtuvo el primer lugar en el área de Ciencias Básicas y estudiará Genética y Biotecnología. En diciembre terminará la secundaria, por lo que preparó exclusivamente desde su colegio.

Sobre la elección de la carrera, destaca su pasión por la ciencia: “Elegí genética y biotecnología, porque siempre me interesaron las ciencias. Me gusta la biología y he participado en algunos cursos científicos. Con esta carrera espero adquirir nuevos conocimientos y aportar al avance de la ciencia y al desarrollo del país”, recalcó.

Joaquín dedicaba unas ocho horas diarias al estudio y resalta la importancia de la constancia. «Estudien todos los días, enfóquense en los temas clave y nunca pierdan la perseverancia».

Y para los que no pudieron ingresar, también les dedica unas palabras de reflexión: «No se desanimen. Con paciencia y esfuerzo lo lograrán”.

Luis Cuenca: en memoria de su madre

Luis Cuenca Flores estudiaba Administración en un instituto cuando la muerte de su madre lo obligó a abandonar las aulas para trabajar y apoyar con los gatosa su padre con los gastos.

A sus 24 años decidió postular a Administración de Negocios Internacionales en la UNMSM y logró el primer puesto en el área de Ciencias Económicas y de la Gestión.

Luis se preparó a través de curos que se dictan en Youtube. “Estudiar por tu cuenta requiere compromiso y disciplina. No debes dejar temas de lado; hay que abarcar todo lo necesario. La suerte no existe: cuanto más te esfuerzas, más cerca estás de tu meta”, reflexiona.

Dedica su ingreso a la memoria de su madre, doña Marilú, y al apoyo incondicional de su padre, don Abel. “Mi mamá siempre quiso que fuera profesional, y a ella le debo todo mi esfuerzo. Mi papá también fue un pilar, incluso cuando yo dudaba de mí por la edad. Él nunca dejó de apoyarme”, revela con gratitud.

Joseph Ticllasuca: “no se frustren”

Joseph Ticllasuca Aclari, originario de Huancavelica, celebró su mayoría de edad con la satisfacción de haber ingresado al primer puesto del área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales para estudiar Derecho.

Dejar su hogar para trasladarse a Lima fue uno de los mayores retos que enfrentó. “Adaptarme a la capital fue complicado y, en ocasiones, frustrante. Pero la resiliencia y la perseverancia fueron claves para lograr mi objetivo”, afirma.

Joseph, destacado en su etapa escolar, eligió Derecho influenciado por sus padres, ambos profesionales en ciencias sociales, y por su rechazo a las injusticias. “Muchas veces, por razones económicas, se cometen abusos y actos de corrupción. Quiero aportar una cuota de decencia a esta profesión”, sostiene con firmeza.

Finalmente, alienta a los jóvenes del interior del país a seguir su ejemplo: “Confíen en ustedes mismos y vayan al examen con seguridad. Si no logran ingresar al primer intento, no se frustren. Continúen intentándolo con el mismo deseo de superarse”.