Rafael Nadal anunció su retiro oficial del tenis para noviembre

Mediante sus redes sociales, el tenista español Rafael Nadal, anunció que las finales de la Copa Davis, a jugarse en noviembre, serán su último torneo como tenista.

“La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que me imaginé”, dijo en un video.

Sobre la decisión de retirarse en la Copa Davis, que se jugará en Málaga entre el 19 y 24 de noviembre, señaló: “Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004”.

Nadal se retira del tenis habiendo conseguido ganar 22 títulos de Grand Slam, un total de 92 trofeos, además de la medalla de oro olímpica tanto en individuales como en dobles. El español ganó además la Copa Davis en cinco ocasiones, por lo que buscará hacerlo una vez más.