Liverpool es el nuevo puntero de la Premier League al vencer a Wolves 2-1

Liverpool manda en la Premier League. Y es que los “Reds” se quedaron con el triunfo de visitante frente al Wolves 2-1, gracias a los goles de Konaté y Mohamed Salah, de penal. Los locales consiguieron el empate transitorio tras un error garrafal del central francés que fue aprovechado por Nouri.

El equipo de Arne Slot no tuvo su mejor presentación y por momentos no la pasó bien ante el último equipo del certamen. Konaté abrió el marcador con un tremendo cabezazo a los 47 minutos de la primera mitad. Ya en el complemento, el mismo Konaté cometió una falla imperdonable, no se entendió con Alisson y los Wolves facturaron para el empate parcial.

Afortunadamente para Liverpool, apenas tres minutos después de este gol, el delantero egipcio Mohamed Salah cambió por gol un penal que fue cometido por el portugués Nelson Semedo.

Con esta victoria, Liverpool sacó provecho del empate de Manchester City ante Newcastle (1-1) y escaló hacia la primera posición de la tabla de posiciones. Llegaron a 15 unidades y dejaron a los Citizens en segundo lugar con 14.

Arsenal, que también ganó en esta fecha, es otro de los escoltas con la misma puntuación que los de Guardiola. Hoy si gana el Aston Villa al Ipswich de visitante, lo alcanzará al Liverpool. El otro partido de la jornada dominical, lo protagonizarán Manchester United con Tottenham.

Otros Resultados: Everton 2 Crystal Palace 1; Arsenal 4 Leicester 2; Chelsea 4 Brighton 2; Brentford 1 West Ham 1; Notthingham Forest 0 Fulham 1.