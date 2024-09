Acusan a EsSalud de ser usado para favores políticos en favor del Pdte. del Congreso(VIDEO)

Se ha desatado una ola de críticas contra la presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, tras revelarse su intervención para beneficiar políticamente al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en un presunto acto de populismo que ha generado indignación en diversos sectores. Según información recabada, Aguilar utilizó los recursos de EsSalud, destinados a los asegurados, para realizar una campaña médica en el Centro Poblado de La Joya, en Madre de Dios, beneficiando a pacientes no asegurados en violación de la normativa vigente.

El suceso tuvo lugar el 25 de septiembre de 2024 durante la semana de representación del Congreso, cuando Aguilar organizó una campaña médica gratuita a través del programa HOSPITAL PERÚ de EsSalud, dirigida a toda la población de La Joya, una localidad que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha impulsado como futuro distrito. Según las denuncias, esta acción tenía como fin congraciarse con Salhuana, para seguir en el cargo.

Populismo y uso indebido de recursos

La ley 27056 establece claramente que EsSalud tiene como finalidad atender exclusivamente a los asegurados y sus derechohabientes. Sin embargo, Aguilar habría permitido que la campaña médica atendiera a pacientes no asegurados, sin la debida autorización del consejo directivo de la institución, algo que constituye un flagrante uso indebido de los recursos del Seguro Social. Esto ha sido interpretado como una maniobra política para favorecer a Salhuana, en perjuicio de la atención de los asegurados que ven cómo se desvían recursos que podrían haber sido utilizados en regiones más necesitadas como Huancavelica, una de las más pobres del país.

Reacciones y denuncias

El propio Pdte. del Congreso promovió públicamente la campaña en sus redes sociales, invitando a toda la población, asegurada o no, a beneficiarse gratuitamente de los servicios de EsSalud, lo que ha levantado cuestionamientos sobre su capacidad para fiscalizar una institución de la que parece estar obteniendo favores políticos.

La gestión de Aguilar ha sido ampliamente criticada por la falta de medicamentos y atención médica, especialmente en casos graves como el de un paciente con infarto cerebral que denunció la situación a través de una emisora de radio. Ante esta situación caótica, la presidenta ejecutiva no ha dado muestras de corrección, lo que refuerza la percepción de ineficiencia y corrupción dentro de la entidad.

En redes sociales, la congresista Diana Gonzales también se pronunció señalando que Aguilar sigue en su cargo únicamente por la protección que recibe de Salhuana, quien, a su vez, se beneficia del populismo sanitario promovido por EsSalud en su jurisdicción. Esta situación plantea una grave preocupación sobre la utilización política de los recursos públicos destinados a la salud de los ciudadanos.

Es urgente que se investigue y esclarezca el uso indebido de EsSalud para fines políticos. Los asegurados no pueden seguir siendo víctimas de una gestión que prioriza favores políticos sobre la atención médica de quienes realmente lo necesitan. La transparencia y el correcto uso de los fondos públicos son esenciales para restaurar la confianza en las instituciones.