Situación de Ana Siucho complicada por falsas acusaciones contra fiscal Peralta

By

Abogado Benji Espinoza señala que acusaciones provienen de personas con antecedentes judiciales y evalúan demandar a esposa de futbolista ‘Oreja’ Flores

El juez Juan Carlos Checkley no acogió el pedido del Ministerio Público de ordenar prisión preliminar para la fiscal superior Elizabeth Peralta, lo que refuerza que ella no ofrece ningún peligro procesal, afirmó su abogado, Benji Espinoza, quien si anunció posibles acciones legales contra Ana Siucho Neira, esposa del seleccionado “Oreja” Flores, por lanzar “un conjunto de mentiras” contra su defendida.

Espinoza en una radio local adelantó que las declaraciones de Ana Siucho Neira, en las que menciona a la fiscal Peralta en acciones junto con el conductor de TV, Andrés Hurtado “Chibolín”, no tienen el menor sustento y han manchado el nombre de la fiscal de lavado de activos.

Acciones legales

El abogado insistió en adelantar que están considerando seriamente tomar acciones legales contra Ana Siucho y cualquier otra persona que intente manchar la reputación de Peralta. “Una vez que la verdad se abra paso, se tomarán las acciones legales contra las personas que de manera intencionada y de mala fe quieren manchar el nombre de la doctora Peralta. Eso no lo vamos a permitir”, agregó.

El abogado destacó que su defendida no fue detenida en forma preliminar, a diferencia de “Chibolín” Hurtado, quien fue intervenido por fiscales y policías la noche del jueves en una clínica, donde se internó la semana pasada cuando se conocieron sus andanzas que lo vinculan al posible delito de tráfico de influencias.

Precisó que el Ministerio Público, no ha podido probar “ningún atisbo de peligro procesal” por parte de la fiscal Peralta. Espinoza, en cambio, si fue tajante en rechazar las acusaciones de Ana Siucho, las cuales -afirmó- carecen de fundamento y están basadas en información falsa e incorrecta, específicamente en tres puntos claves.

Versiones inexactas

En primer lugar, afirmó Espinoza, remarcó que el oro incautado era legal y que, por esa razón, dos años después fue devuelto después de su incautación inicial en 2020. “¿Cree que se va a devolver un oro que es ilegal?”, cuestionó en diálogo con el medio radial.

En segundo lugar, la defensa de la fiscal Peralta agregó que Siucho exageró la cantidad de oro incautado a las empresas de sus primos Miu Lei Siucho pues indicó que eran cien kilos cuando en realidad fueron 40 kilos, repartidos en al menos cinco barras de oro.

En tercer lugar, Benji Espinoza negó que se haya pagado algún dinero a la fiscal Peralta para que se proceda a la devolución de las barras de oro, pues Ana Siucho dijo que se entregaron un millón de dólares a “Chibolín” por sus gestiones con la fiscal Peralta, que era su amiga y la llamaba “mami” entre sus amistades.

El abogado destacó que, hasta el momento, no se han presentado pruebas concretas contra su defendida, y que además las acusaciones provienen de personas con antecedentes judiciales que podrían enfrentar hasta 30 años de prisión.

Fue otro fiscal

Según documentos fiscales, la incautación y posterior devolución de 40 kilos de oro a Javier Miu Lei fue ordenada por el fiscal Lucio Sal y Rosas, y no por Peralta como se había afirmado inicialmente.

Este caso se originó el 11 de febrero de 2020, cuando 1,200 policías y 47 fiscales ejecutaron el operativo “Los Topos del Frío” en Lima, Piura, Trujillo, Ica y Arequipa, y se detuvieron a ocho peruanos, dos chinos y se allanaron empresas vinculadas a la minería ilegal, entre ellas Las Lomas Doradas, propiedad de Javier Miu Lei Siucho.

En total, se incautaron 120 kilos de oro, de los cuales 40 kilos pertenecían a los Miu Lei Siucho. La incautación fue ordenada por el magistrado Richard Concepción Carhuancho.

El conductor Andrés Hurtado ‘Chibolín’ ha sido vinculado al lavado de activos, como parte de una organización criminal dedicada a la minería ilegal.

Poco después, la Dirección de Investigación de Medio Ambiente de la Policía Nacional emitió un informe que llegó a la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo de la magistrada Luz Taquire Reynoso. El 10 de septiembre de 2021, la fiscal Sonia Baylón Zavaleta decidió no abrir investigación preliminar y archivó el caso, lo que fue apelado por el procurador público Héctor Paz Solano.

El 18 de febrero de 2021, el fiscal Lucio Sal y Rosas ordenó la devolución del oro a la empresa Las Lomas Doradas, quien argumentó no tener vínculos con la minería ilegal. El caso llegó a manos de la fiscal Elizabeth Peralta el 25 de abril de 2022, quien ratificó la decisión de archivar el caso.

EL DATO

En un programa nocturno, Ana Siucho Neira afirmó que la incautación de 100 kilos de oro y la devolución ordenada por Peralta, hechos que resultaron ser incorrectos tras las últimas revelaciones. Además, ella acusó a su primo Javier Miu Lei de pagar un millón de dólares al presentador Andrés Hurtado para influir en la fiscal Peralta. La disputa entre los familiares continúa, con acusaciones mutuas de lavado de activos y pagos indebidos para influir en decisiones judiciales.