Guillermo Aliaga de Somos Perú: “Viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos no era la prioridad para el país”

Exvicepresidente del Congreso respaldó decisión del Parlamento y dijo que mandataria debe preocuparse por problemas del país

El excongresista y exvicepresidente del Legislativo, Guillermo Aliaga, respaldó la decisión del Congreso de la República, que rechazó la solicitud de viaje de la presidenta de la república, Dina Boluarte, a Estados Unidos (Nueva York), entre el 21 y 26 de setiembre, para participar en la Semana de Alto Nivel del 79° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Considero que el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Estados Unidos no era la prioridad para el país, creo que el Congreso ha priorizado las necesitas urgentes del Perú, como los incendios forestales y los problemas de inseguridad ciudadana que vivimos día a día”, manifestó el también dirigente de Somos Perú.

Según Aliaga, el viaje de la mandataria era de una gran relevancia internacional, pero consideró que en su representación puede ir el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, entre otros funcionarios especializados.

“Sin duda, un viaje sin resultados para el Perú no vale la pena, por lo que considero que la presidenta hace bien en estar de acuerdo en no ir a Estados Unidos. Además, este era el sexto viaje en su mandato e iba a gobernar de forma virtual, que realmente no sea da. La gente la quiere ver trabajar, no gobernar desde Palacio y menos a través de una tablet”, señaló el exparlamentario.

El dirigente de Somos Perú sostuvo que muchas de las reuniones bilaterales con otros jefes de Estado y altos funcionarios de Naciones Unidos, que iba a tener Boluarte probablemente las tenga durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2024 (APEC) que se dará en nuestro país.

En otro momento, Aliaga señaló que hubiera sido ideal que el nuevo canciller acuda al Pleno del Congreso para poder sustentar con argumentos claros sobre la importancia de la presencia de Boluarte en Estados Unidos. “Hay una error político, claramente”, acotó.