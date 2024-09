Congreso sinvergüenza:parlamentario ofende con frases sexistas y Pleno solo lo suspenden por 30 días

Fujimorismo vota a favor y le da la espalda hasta a su propia integrante, Patricia Juárez, burlada por su colega Carlos Lizarzaburu

En una muestra más que los congresistas se cuidan las espaldas entre ellos, el pleno del Congreso, con una amplia mayoría de 70 votos a favor, sancionó con una suspensión de solo 30 días al parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), Juan Carlos Lizarzaburu por sus expresiones sexistas contra su colega Patricia Juárez.

Lo sorprendente de esta votación fue que la bancada fujimorista, a la que pertenece Patricia Juárez -quien a su vez es la primera vicepresidenta del Congreso-, voto a favor de la leve sanción contra el parlamentario Lizarzaburu, quien tuvo frases denigrantes contra la congresista.

PURA PANTALLA

Inicialmente, la comisión de Ética recomendó que el congresista de APP sea suspendido en sus funciones por 120 días, luego que se desatara una ola de críticas a sus expresiones sexistas, vertidas durante una sesión de la sub-comisión de Acusaciones Constitucionales, en diciembre pasado.

Durante esa sesión, al hablar con un asesor y sin darse cuenta que su micrófono estaba abierto, Lizarzaburu comentó: “Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas tetitas (risas). Ya las miré bien, ya”. Poco después, esta expresión se volvería viral en las redes y se desataría el escándalo.

Lizarzaburu, electo congresista como representante de los peruanos en el exterior y entonces integrante de la bancada fujimorista, trató de minimizar el impacto de sus expresiones e incluso afirmó que le había pedido disculpas a Patria Juárez y que ésta lo habana aceptado, pero eso no era cierto y empeoró su situación.

Ante el malestar reinante en las filas de Fuerza Popular en su contra, Lizaraburu, en agosto pasado renunció al fujimorismo, se pasó a las filas de APP, desde cuya bancada se empezaron a mover los hilos para que no prospere la drástica sanción de 120 días de suspensión solicitadas por la comisión de Ética.

LAVADA DE CARA

En el pleno de ayer, el primer movimiento en ese sentido lo dió el ex presidente del Congreso y hoy vocero de APP, Alejandro Soto, quien planteó una cuestión previa para que el informe contra el ex fujimorista regrese a ser reevaluado en la Comisión de Ética por considerar desproporcionada la sanción.

Este pedido, sin embargo, fue rechazado en el hemiciclo y entonces su colega de bancada, Edith Julón, propuso otra cuestión previa para reducir la sanción contra Lizarzaburu a solo una amonestación pública y 30 días de multa de sus haberes. Pero esta solicitud, demasiado blandengue, también fue rechazada en el pleno.

Un tercer intento para rebajar la sanción fue planteada nuevamente por el vocero de APP, Alejandro Soto, quien presentó una reconsideración para volver a votar lo planteado por su colega Julón, pero igual que los anteriores pedidos, éste también fue rechazado.

Finalmente, el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, interpuso una nueva cuestión previa para reducir la sanción a solo 30 días de suspensión y, en forma extraña y sorpresiva, pedido fue aprobado nada menos que con los votos aprobatorios de la bancada de la congresista vejada verbalmente por Lizarzaburu.

EXPRESA INDIGNACIÓN

Durante el debate del informe final de la comisión de Ética, la congresista fujimorista, Patricia Juárez, expresó su indignación contra la posición de varios de sus colegas, quienes alegaron que la sanción contra Lizarzaburu no era proporcional a la falta ética cometida.

”Puedo decir que proporcionalidad sí existe, porque la falta me afectó gravemente (…). Definitivamente yo tengo una trayectoria política y he estado toda una semana en las portadas por las expresiones sexistas de un colega”, afirmó Juárez, quien desde un inicio expresó su molestia y rechazo a las insinuaciones sexistas de Lizarzaburu.

Su bancada, sin embargo, no la apoyó y gracias a sus votos se logró la mayoría para solo sancionar con solo 30 días de suspensión al parlamentario faltoso, quien además más para de viaje por Estados Unidos y España, por ser representante de los peruanos en el exterior.



CHIRINOS EN CONTRA

Varias congresistas votaron a favor de la leve sanción de 30 días contra e congresista Lizarzaburu, e insistieron con que la sanción era desproporcionada en función de la falta cometida. Una de ellas fue la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien manifestó que no estaba de de acuerdo con la recomendación del informe final de la Comisión de Ética.

“No toda falta tiene el mismo peso. Tampoco es correcto imponer 120 días de suspensión en función de un caso. Lizarzaburu merece una sanción, pero debe ser proporcional en los hechos”, sostuvo Chirinos.