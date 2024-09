La Champions League 2024-2025 arranca hoy con nuevo formato

Con nuevo formato y mayor cantidad de equipos participantes, se inicia hoy martes la Champions League 2024-2025, teniendo seis partidos interesantes, entre los cuales destacan los que animarán A.C. Milán de local frente al Liverpool inglés, y el actual campeón vigente Real Madrid, que recibirá a Stuttgart alemán en el Santiago Bernabéu.

En el Giuseppe Meazza, los “rossoneros” tienen una parada difícil en casa ante los “reds” del Liverpool, que en el papel aparece favorito, con el olfato goleador del colombiano Luis Diaz, acompañado del egipcio Mohamed Salah. Por los locales el aporte goleador del portugués Rodrygo Leao, es su carta de triunfo. Se jugará desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

A esa misma hora, en el Bernabéu, Real Madrid sale de favorito para lograr su primera victoria, enfrentando al Stuttgart de Alemania, teniendo el “tridente” de temer con el francés Kylian Mbappé y los brasileños Rodrygo y Vinicius Jr, como arma de gol para resolver este debut en la Champions League.

Por su parte, la Juventus de Turín, enfrentará en casa ante el peligroso PSV Eindhoven de Países Bajos, pero confía en sacar adelante este debut, para encaminarse a una posible clasificación. Se jugará desde las 11:45 a.m.

Los otros tres partidos a jugarse hoy, serán los siguientes: 11:45 a.m. Young Boys (Suiza) vs Aston Villa (Inglaterra). 2:00 p.m. Bayern Múnich (Alemania) vs Dínamo Zagreb (Croacia). 2:00 p.m. Sporting Lisboa (Portugal) vs Lille (Francia).