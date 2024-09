Escándalo. Proinversión da buena pro a empresa que incumplió bases de licitación

En primera instancia Proinversión reconoce que empresa cometió irregularidades, pero en vez de descalificarla, retrotrae el proceso y luego entrega supervisión de hospital Ramos Guardia a la entidad infractora.

En un acto temerario, Proinversión le dio la buena pro a la empresa que no había cumplido con las bases en el proceso de licitación de la supervisión de la ejecución del nuevo hospital Ramos Guardia de Áncash.

Estamos frente a una grave irregularidad o al menos ante la inoperancia de las autoridades de Proinversión, que no solo lo han permitido, sino que no han tomado ninguna medida posterior para sancionar a los responsables.

Sin ningún pudor, el comité de selección favoreció a un postor dándole la buena pro a pesar de que no cumplía con las bases.

Incompetencia

El comité no puede aducir distracción o error, porque el día del acto público, varios asistentes señalaron que ese postor debía ser descalificado porque su oferta estaba fuera del rango que exigía las bases. Sin embargo, el comité decidió ignorar estos reclamos y le dio la buena pro temerariamente.

Eso motivó que uno de los postores remita una carta a Proinversión señalando la irregularidad. Esa carta no habría tenido ningún eco si la prensa no se hubiera enterado y publicado el escándalo.

No sanciona

En ese momento hicieron el ademán de suspender el proceso con el circular 19 (ver documento), pero el Director Ejecutivo de Proinversión, José Salardi, pese a la grave irregularidad, dispuso retrotraer el proceso cuando lo que correspondía era descalificar al postor, en buena cuenta es “que se regrese a una etapa anterior”.



De esta forma le lanzó un salvavidas a la empresa que cometió la infracción y en lugar de descalificarla, como sucede en otros casos, le permitió seguir en carrera, demostrando con ello su favoritismo.

Finalmente, Proinversión decidió olvidar que la empresa cuestionada pasó por encima de las bases y le otorgó la buena pro, evidenciando con ello que, desde las más altas autoridades de esa institución, se favoreció indebidamente a un postor.

Las autoridades de Proinversion deberán explicar cómo mantuvieron a un comité que probadamente favoreció a un postor que incumplió las bases y en lugar de descalificarlo, le dan la buena pro.

Debe investigarse

Mónica Yaya, abogada expresidenta del tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sostuvo que ese postor debió ser descalificado, siendo un despropósito que el comité le vuelva a dar la buena pro a una empresa que cometió irregularidades.

Sostuvo que el presidente de Proinversión, José Salardi, deberá responder por las maniobras para favorecer a una empresa que no cumplió con las bases y que tanto la Contraloría como el Ministerio Público deben actuar de oficio, ante este hecho que ha sido difundido por la prensa.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, manifestó que ante las irregularidades el proceso debió anularse.