“Exdictador se fue sin pagar un sol, ni pedir perdón”

 “Murió el dictador y asesino sin pagar un sol de reparación civil. Su legado de corrupción y violaciones de derechos humanos no se borran con su muerte”, dice Sigrid Bazán.

 Papá de Keiko se llevó a cuestas las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y Pativilca, además de esterilizaciones forzadas y el autogolpe de abril de 1992.



Gisela Ortiz familiar de víctima de ‘La Cantuta’, dice que los homenajes oficiales del gobierno, solo renueven el dolor por sus crímenes

Tras el fallecimiento del exdictador Alberto Fujimori, el gobierno inició una serie de homenajes. Ello ha desatado una ola de críticas de víctimas y familiares por los crímenes de Estado cometidos durante su gobierno.

Nunca pidió perdón

“Muere Fujimori, condenado por violaciones a DDHH y corrupción y este gobierno, le rinde homenaje. Mensajes oficiales de pesar cuando para sus crímenes hay impunidad. Queda tu memoria, mi hermano y todo el amor por el que seguimos luchando», escribió Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de secuestro y desaparición en el caso conocido como La Cantuta.

Señaló que para las cientos de víctimas de su gobierno, ello solo remueve el dolor por sus crímenes.

“Murió el dictador, asesino y corrupto de Alberto Fujimori. Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal. Su legado de corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo no se borran con su muerte», tuiteó horas antes la diputada del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán.

¿Qué pasara con su deuda al Estado?

Con la muerte de Alberto Fujimori, ocurrida en medio de los juicios pendientes por las atrocidades cometidas durante su régimen, el futuro de las deudas y las responsabilidades penales del expresidente se vuelve un tema de gran discusión.

Entre los aspectos que se encuentran en debate está la deuda de reparación civil de aproximadamente S/ 57 millones, impuesta en diversos juicios donde se le declaró culpable de delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Para muchos expertos en Derecho Penal, esta deuda es intransferible y, con la muerte del expresidente, debería extinguirse.

Sin embargo, el penalista Gilmar Andía sostiene lo contrario: según él, la deuda no se extingue, sino que debe ser traspasada a los herederos. “Los hijos heredan todo, tanto los pasivos como los activos”, indicó, abriendo una nueva perspectiva sobre la posibilidad de que la Procuraduría continúe con el cobro de esta reparación civil.

Deuda incobrable

Distinta opinión tiene el abogado penalista Benji Espinoza. “Siendo autónoma la reparación civil de un excondenado, puede exigirse a los hijos con un límite, el límite de su masa hereditaria. Es decir, los bienes de Fujimori que hayan heredado o vayan a heredar los hijos pueden ser objeto de embargo para pagar la reparación, que son más de 57 millones. El problema está en que, me parece, Fujimori no tiene bienes propios. Entonces, en la práctica,… (la reparación civil) es incobrable”, señaló el letrado.

En tanto para el abogado penalista Andy Carrión, este coincide con lo dicho por Benji Espinoza y recuerda que la sentencia ha sido únicamente contra Alberto Fujimori, por lo que el pago de la reparación civil no es heredable.

Procesos continúan

La muerte de Fujimori supone el fin de los procesos en investigación, juicio o extradición pendientes contra el sátrapa Alberto Fujimori, por crímenes de corrupción y contra la humanidad, y deja pendiente la deuda por reparación civil de alrededor de 57 millones de soles, relacionada con tres casos por los cuales fue condenado.

Expertos en el tema señalan que el tribunal deberá declarar la extinción de la acción penal en lo que respecta a él, pero el proceso continuará para los demás acusados, entre los que figuran Vladimiro Montesinos y varios militares en retiro

El dato

Con la muerte de Fujimori, especialistas en derecho como Alejandro Rospigliosi y César Delgado Guembes coinciden en que la pensión de 15.600 soles mensuales

se extinguirá, dado que Fujimori no tiene viuda ni hijos menores de edad que puedan reclamarla