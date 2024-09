Ministro Manero pide disculpas por comentarios “poco empáticos”

Pero titular del Midagri, insiste que en Perú no se pasa hambre

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, ha generado controversia tras insistir en que el hambre no es una problemática que aqueje al país, a pesar de haberse disculpado por sus declaraciones iniciales.

Durante su presentación ante el Congreso, Manero explicó que sus comentarios previos, donde afirmaba que “quien trabaja no pasa hambre”, fueron una repetición de una frase que su abuelo le decía en su infancia.

Sin embargo, el ministro subrayó que, aunque reconoce que sus palabras pudieron sonar “poco empáticas”, mantiene su postura de que en Perú no se pasa hambre, sino que se enfrenta a inseguridad alimentaria, que definió como una condición diferente.

Manero también abordó el último informe de la FAO, aclarando que la inseguridad alimentaria, que puede implicar una dieta deficiente en nutrientes, no debe confundirse con la falta total de alimentos.

“Decir inseguridad alimentaria no es lo mismo que decir hambre”, reiteró el ministro, defendiendo que, aunque algunos peruanos no puedan acceder a una dieta balanceada, la situación no es equivalente a pasar hambre.

Estas afirmaciones, aunque matizadas por sus disculpas, han continuado generando debate sobre la percepción y respuesta del gobierno frente a los desafíos alimentarios en el país.