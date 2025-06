Perú anuncia a las 12 convocadas para el Mundial de Vóley Sub-19

By

Martín Escudero presentó la lista de 12 jugadoras que representarán a Perú en el Mundial de Vóley Sub-19 en Serbia y Croacia.



Perú ya tiene a sus 12 elegidas para el Mundial de Vóley Sub-19 que se jugará en Serbia y Croacia. El técnico Martín Escudero confirmó la nómina final tras una gira de preparación en Brasil. El equipo nacional, liderado por Waleska Toro como capitana, debutará el miércoles 2 de julio ante Turquía. Las jugadoras seleccionadas fueron elegidas de una lista de 25 preconvocadas, y varias de ellas ya tienen experiencia internacional previa. Perú integra el Grupo C junto a Estados Unidos, Turquía, España, Polonia y Bulgaria.

Un equipo con experiencia y juventud



La Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció oficialmente la lista de 12 voleibolistas convocadas para disputar el Mundial de Vóley Sub-19. El anuncio fue publicado en sus redes sociales. Algunas jugadoras como Mariana Chalco, Alondra Villanueva y la capitana Waleska Toro jugarán su segundo mundial juvenil, luego de participar en la edición de 2023 en Hungría y Croacia.

También destaca la presencia de Liana Torres, Gianella Chanca, Camila Monge y Ariana Vásquez, quienes integraron el plantel nacional en el Mundial Sub-17 realizado en Lima. El resto del grupo, compuesto por Andrea Villar, Fátima Villafuerte, Mariangela Silva, Naomi Palomino y Fabiana Rivero, hará su debut en una cita mundialista.

“La gran mayoría de las que viajan han tenido un Mundial, otras dos tienen cierta experiencia. Creo que el equipo está bien, ellas tienen todas las ganas de ya empezar”, señaló Martín Escudero al programa ‘Somos Vóley’.

Una decisión que dejó fuera a varias



La elección de las 12 convocadas se realizó tras una etapa de preparación en Brasil y una preselección de 25 jugadoras. Escudero explicó que el recorte fue duro: “Ahora que sale la lista oficial es duro porque se quedan muchas jugadoras que merecen también estar ahí. Solo que en el Mundial solo van 12, no son 14. Hay que restar, sacar algunas jugadoras, no porque no puedan sino por puestos y la que está en mejor momento es la que va ir”.

“Será una guerra” contra Turquía



El debut de Perú será este miércoles 2 de julio en Osijek (Croacia), donde enfrentará a Turquía en el primer partido del Grupo C. El técnico peruano anticipó un duelo complicado: “Va a ser cinco sets ese partido, con posibilidades. He visto a Turquía, es un equipo alto, jugadoras de 1.97 metros combinado con algunas de 1.88 metros, pero nosotros defendemos mucho y sacamos bien. Mucho va a depender de las ganas que le pongamos, es una guerra este partido”.

Calendario de partidos del Mundial de Vóley Sub-19

El fixture de Perú en la fase de grupos es el siguiente:

Miércoles 2 de julio | 11:15 a.m. | Turquía vs Perú



| 11:15 a.m. | Turquía vs Perú Jueves 3 de julio | 2:15 p.m. | Estados Unidos vs Perú



| 2:15 p.m. | Estados Unidos vs Perú Viernes 4 de julio | 11:15 a.m. | Perú vs España



| 11:15 a.m. | Perú vs España Domingo 6 de julio | 8:15 a.m. | Polonia vs Perú



| 8:15 a.m. | Polonia vs Perú Lunes 7 de julio | 11:15 a.m. | Bulgaria vs Perú



Todos los partidos serán transmitidos por Latina Televisión y América Televisión.

Convocadas de Perú para el Mundial de Vóley Sub-19