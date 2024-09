Constitucionalista Natale Amprimo: “Solo a los caviares los investigan en libertad”

Constitucionalista Natale Amprimo, dice que en nuestro país se hace uso excesivo de la prisión preventiva y urge una reforma constitucional. Señaló que Nicanor Boluarte debería afrontar

El abogado constitucionalista, Natale Amprimo, consideró que en el Perú se hace un uso excesivo y abusivo de las detenciones preliminares y de la prisión. Afirmó que existe un doble rasero y solo personas del sector caviar afrontan sus casos fuera de los penales, como Susana Villarán.

Opinó que el caso de Nicanor Boluarte, la denuncia se debe investigar, pero en libertad. “Sin lugar a dudas, hay una politización del tema. Yo creo que se hace abuso de la prisión preventiva. Es evidente que Nicanor Boluarte, ha estado en coordinaciones que no corresponde, pero eso será materia de investigación, y no veo cuál es la necesidad de que esté detenido”, expresó.

Precisó que aún, cuando su percepción sobre la conducta del hermano de la presidenta sea negativa, una cosa es que se le juzgue en libertad y otra en prisión. “Lo que pasa es que acá hay un doble rasero. Si usted es una persona del sector caviar y no cumple las reglas de conducta, está en su casa de playa mirando el sol, pero si es del otro sector, pasa esto. Yo considero que toda investigación, salvo en casos excepcionales debe ser en libertad, pero lo que no hay es una actuación similar como el caso de Susana Villarán. Hay posiciones, evidentemente, de abuso en el Ministerio Público. Hay que luchar contra la corrupción, pero respetando el Estado de derecho, los principios y las reglas de juego”, precisó el letrado para Diario UNO.

Sistema de justicia en crisis

“Sobre esto ya advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el propio Tribunal Constitucional (TC)”. Se está consiguiendo una “tergiversación o desnaturalización” de las figuras jurídicas, pues se ejecuta una “condena social a una persona a quien se presume inocente y que no ha sido acusada”, agregó.

Natale Amprimo ha planteado que se haga una reforma constitucional para que los exmagistrados del TC puedan reemplazar a la JNJ, a fin de recomponer una sala de la Corte Suprema y una Junta de Fiscales Supremos.

El abogado constitucionalista Natale Amprimo, opinó que el sistema de justicia atraviesa una de sus peores crisis.

“En las más de tres décadas de ejercicio como abogado litigante, he visto como se ha ido degradando el sistema de justicia. Cada vez se piden más requisitos, se exigen más títulos, maestrías, pero estas exigencias se impusieron para generar un negocio de ciertas universidades que regalan los cartones”, señaló.

Jueces sin nivel

“Los mejores alumnos no aspiran a ser magistrados y, en consecuencia, no tenemos muchos jueces de primerísimo nivel. He planteado que teníamos que llevar la excelencia a la justicia. Por qué no se hace un convenio con las facultades de Derecho para que los alumnos que estén en el décimo superior hagan sus prácticas preprofesionales, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, van a recibir una remuneración, muy superior de lo que se recibiría en el sector privado. Si de 3,000 alumnos de excelencia logramos 30 magistrados se habrá logrado el objetivo”, propuso.

Amprimo, puntualizó que, además, el problema es que se ha politizado la justicia.

“La Junta Nacional de Justicia (JNJ) para lo único que ha servido, es para fijar un sesgo en el tema judicial. Por eso hay magistrados que van en contra de precedentes del Tribunal Constitucional, que no respetan a ciertos poderes del Estado, otros que hacen barbaridades y son aplaudidos y ratificados. Las evaluaciones no son de conocimiento, es una evaluación subjetiva sobre determinada conducta, actuación del juez. O sea, si el juez falla en una forma determinada, pero cierto sector quisiera que falle en otro sentido; entonces, está discriminado”, manifestó.

ONG y Ministerio Público

Por otro lado, indicó que hay sectores y ONG que tienen un nivel de influencia en el Ministerio Público. “Dan charlas, son invitados a hacer los concursos. El abogado litigante de Inés Tello es uno de los que evalúa a los jueces. Un abogado litigante que patrocina activamente, Creen que algún juez me va a denegar algún recurso. Eso está ocurriendo y no pasa nada, los congresistas miran al techo”, concluyó.