Odebrecht se paseó con fiscales: Expremier Óscar Valdés saca al fresco a Rafael Vela y José Domingo Pérez

Expremier Óscar Valdés señala que Ejecutivo y Legislativo juegan en pared y califica papel de fiscales ‘Lava Jato’ de pésimo. También pide a Keiko desistir, porque el pueblo ya le dijo 3 veces que no

“El día que congresistas no

hagan nada, el país avanzará”

Óscar Valdés, fue ex primer ministro de Ollanta Humala (2011-2012) y tiene autoridad para hablar sobre la real situación que vive el país. Diario UNO conversó con él, y no se calló nada.

¿Cómo ve al gobierno?

Lo he dicho en varias oportunidades, aceptar un puesto cuando no se está preparado, también es corrupción. La señora Dina Boluarte, no está preparada para gobernar, ella sabe sus limitaciones, pero aún le queda tiempo y ojalá pueda cambiar por el bien del país.

Valdés Dancuart señala que la mandataria debería elegir bien a sus ministros. “Hay un ministro del Minagri que afirma que, en nuestro país, no se pasa hambre, una ministra de Vivienda que está en nada y el ministro de Economía está de espaldas al país. Sobre la creación de más ministerios, respondió que con 10 ministerios es suficiente. “Ello aumentaría la burocracia, no está siendo bien asesorado”, señala.

“Congreso cada vez peor”

Nuestro entrevistado señala que el actual Congreso es peor que los anteriores. Eso pasa porque no apostamos por partidos políticos serios ni democráticos. La gran mayoría de ellos son producto de gente que ha invertido y son dueños, tienen el poder para poner a quienes les da la gana.

Sostuvo que, en la actualidad, el Ejecutivo y el Legislativo juegan en pared por mutuo beneficio y sacar adelante sus empresas.

“Es irónico pero el día que los congresistas no hagan nada, el Perú avanzará”, afirma.

Al ser consultado por el Poder Judicial y el Ministerio Público, dijo que es urgente una reforma que garantice una real justicia.

Fiscales ‘Lava Jato’

Para hablar de este tema

Óscar Valdés se pone más serio y opina sobre el caso ‘Lava Jato’. “Tanto el fiscal Rafael Vela, como su adjunto Domingo Pérez, han tenido un pésimo papel en el caso de las negociaciones contra Odebrecht. Les han permitido liquidar todos sus activos e irse del país con la promesa de revelar a todos los involucrados. No hemos tenido ningún resultado. Nuestros fiscales no tenían la experiencia para tratar un tema tan importante para sancionar, denunciar o embargar a una de las empresas más corruptas del país. La Oficina de Control de la Magistratura, debería evaluar una investigación, lamentablemente, la Junta Nacional de Justica ha sido un fiasco. No ha regulado al Ministerio Público. No ha nombrado jueces. Estamos llenos de jueces provisionales. La institución que no ha servido para nada”, afirma.

Seguridad Ciudadana nula

Sobre el tema de seguridad ciudadana manifestó que los peruanos, no nos sentimos seguro para nada. “La Policía no está haciendo su labor y el Gobierno tampoco. Es un tema que hay que combatir en el corto, mediano y largo plazo. Los policías están medidos en las comisarías, no están en las calles.

El ministro del Interior debe ser una persona que conozca el puesto, una persona transparente y con una buena hoja de vida. El señor Santiváñez, lamentablemente, se ha dedicado a defender toda su vida a policías corruptos para que regresen a la institución.

((Recuadro)).

Pueblo le dijo no a Keiko

El expremier no pudo dejar de referirse a Keiko Fujimori. Sostuvo que ella ya cumplió su rol y hace mal en persistir. Al parecer, ella sería la candidata. Señala su papá es un distractivo. Lo único que están pretendiendo es trasladar la simpatía de su padre a ella para tener los votos necesarios en una eventual segunda vuelta. “El pueblo ya le ha dicho tres veces que no”, recuerda

El dato

Óscar Valdés hace unos meses se afilió al Partido Popular Cristiano (PPC). “Soy un militante. Estoy trabajando para la Comisión del Plan de Gobierno. Próximamente, las bases van a elegir dentro de todos los militantes al candidato presidencial”, concluye.