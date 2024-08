Fujimori vive al estado: Con anuencia del Congreso recibirá S/16,300 en agosto y asistente con S/3.685,19 de sueldo

By

 Este ilegal sueldo, pagado con plata de todos los peruanos, se da por obra y gracia del Congreso de la República a pesar de la crítica generalizada.

 Por si fuera poco, el Parlamento también le asignó un asistente personal con un salario de S/3685 y la entrega mensual de 150 galones de gasolina.

El expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción, ha comenzado a recibir una pensión vitalicia aprobada por el Congreso, generando una ola de indignación entre los ciudadanos y expertos en derecho.

A pesar de las leyes que deberían excluir a los exmandatarios con acusaciones constitucionales, Fujimori recibió en julio un pago inicial de S/10.920, con un monto total para agosto de S/16.300.

La decisión del Congreso ha sido objeto de controversia, ya que las leyes, como la Ley N° 26519, prohíben el acceso a estos beneficios a exjefes de Estado con acusaciones no resueltas, lo que cuestiona la legalidad y ética de esta medida.

ASISTENTE PERSONAL

El escándalo se agrava con la asignación de un asistente personal para Fujimori, contratado con un salario de S/3.685,19, y la entrega mensual de vales de combustible que suman 150 galones de gasolina a cargo del Estado.

Estos beneficios se otorgaron a pesar de que la Ley N° 26519 estipula que los expresidentes con acusaciones constitucionales no deberían recibir estos privilegios.

La decisión del Congreso de continuar con los pagos mientras se solicita una revisión legal ha sido criticada por varios legisladores y ciudadanos, quienes ven en esta medida un incumplimiento flagrante de las normativas vigentes.

La controversia se intensifica dado el historial de Fujimori, quien fue sentenciado en 2009 por graves

violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su mandato.

Aunque fue indultado en 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, ese indulto fue revocado en 2018, y aunque Fujimori fue liberado nuevamente en diciembre de 2023 por el Tribunal Constitucional, su reciente liberación no debería justificar el acceso a una pensión vitalicia.

PROCURADURÍA EMBARGARÁ SUS CUENTAS

La Procuraduría General del Estado ha iniciado tres procesos judiciales para embargar la pensión vitalicia del expresidente Alberto Fujimori, con el objetivo de asegurar el pago de la reparación civil que asciende a S/ 57 millones.

Elio Riera, abogado del exmandatario, informó so- bre estas acciones en una entrevista, señalando que esperaba llegar a un acuerdo antes de que se tomaran medidas judiciales. Riera considera que la

Procuraduría actuó de forma “apresurada” al proceder con los embargos sin antes haber discutido una posible solución, calificando la intención de confiscar la pen- sión como un “exceso total”.