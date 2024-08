Perú busca su pase a la semifinal del Mundial Sub 17 de Voleibol enfrentando a Japón

Por otra hazaña. La Selección Peruana de Voleibol, buscará este jueves su pase a los Cuartos de Final del Campeonato Mundial de Voleibol Sub 17, a enfrentar a su similar de Japón, cotejo a efectuarse desde las 7:30 p.m. en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós de San Borja,

Las pupilas dirigidas por el brasileño Antonio Rizola, vienen de ganarle a Canadá (3-0), a República Dominicana (3-1) y la Argentina (3-2), habiendo perdido en el debut con Brasil 3-2, ante un rival como a niponas que llegan invictas tras imponerse a China Taipéi (3-1), Puerto Rico (3-0), Croacia (3-1) y Ecuador (3-0).

La formación titular de Perú no cambiará, es decir saldrá con Ariana Vásquez, Paola Moreano, Liana Torres, Gianella Chanca, Paola Monge, Alexa Vega-Centeno.

Los demás partidos de Cuartos de Final serán los siguientes: 10:30 a.m. México vs China. 1:30 p.m. China Taipéi vs Brasil. 4:30 p.m. Italia vs Turquía.

Quien gane de Perú vs Japón se medirá en semifinales ante el triunfador de Italia vs Turquía, mientras por la otra llave serán los ganadores de China Taipéi – Brasil ante China-México.