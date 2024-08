Ministro Santiváñez acusa al MP de obstaculizar lucha contra el crimen

By

LES DICE “cómplices de la criminalidad”, por liberar presuntos delincuentes y amenaza, denunciar a malos fiscales.



Casi un mes después de sus enfrentamientos con el Poder Judicial, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha arremetido contra el Ministerio Público por, según él, no apoyar adecuadamente a la Policía Nacional del Perú en la captura de criminales. Durante el operativo ‘Amanecer Seguro’ en Jesús María, Lima, Santiváñez denunció públicamente la falta de respaldo de la Fiscalía, citando el caso de un agente agredido en Arequipa por dos individuos que, tras su detención, fueron liberados por la Fiscalía.

El ministro subrayó la frustración del cuerpo policial al ver que los agresores no enfrentan las consecuencias de sus actos, generando incluso amenazas a la familia del

oficial herido.



“CÓMPLICES DE LA

CRIMINALIDAD”

Santiváñez no solo criticó al Ministerio Público por liberar a los delincuentes, sino que también anunció que se denunciarán a los fiscales involucrados en estas decisiones, calificando su actuación de “cómplices de la criminalidad”. Esta declaración se suma a sus críticas previas hacia el Poder Judicial por demoras en la aprobación de órdenes de allanamiento durante la búsqueda de Vladimir Cerrón.

El titular del Mininter enfatizó que la liberación de delincuentes por parte de la Fiscalía entorpece la lucha contra el crimen y expresó la necesidad de una colaboración efectiva para mejorar la seguridad ciudadana.

La tensión entre el Ministerio del Interior y el sistema de justicia destaca un conflicto creciente en la lucha contra la delincuencia en Perú. Mientras Santiváñez insiste en que la falta de acción judicial compromete la eficacia de la Policía Nacional, las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial han respondido a las críticas, reafirmando su compromiso con la justicia y la legalidad.

La situación pone de relieve la necesidad de una coordinación más efectiva entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país.