Titular del MIDAGRI se da la gran vida mientras hay crisis alimentaria en el país

MINISTRO ÁNGEL MANERO se habría ido a París a ver las Olimpiadas, tras comentar que los peruanos no pasan hambre.



El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se encuentra en el centro de la polémica tras su reciente viaje a Francia, donde, según el registro migratorio y fotografías divulgadas, habría asistido a eventos relacionados con los Juegos Olímpicos de París 2024. Manero salió del Perú el 9 de agosto, dos días antes de la ceremonia de clausura, y ha estado ausente de su cargo mientras el país enfrenta

Durante su ausencia, Manero solicitó una licencia sin goce de haber por motivos personales hasta el 12 de agosto, y su despacho ha sido provisionalmente dirigido por el titular de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

La controversia en torno a su viaje se intensifica dado que sus declaraciones previas sobre la seguridad alimentaria en Perú fueron ampliamente criticadas, y el momento de su salida al extranjero ha llevado a especulaciones sobre si su ausencia se debe a una visita

a los eventos olímpicos en lugar de asuntos oficiales. Las fotografías publicadas en redes sociales muestran a Manero en el restaurante ‘Hippopotamus’ y en el Bercy Arena, lugares que coinciden con los eventos deportivos de alto perfil celebrados en París. La situación ha generado un creciente malestar, especialmente considerando que Manero había minimizado las preocupaciones sobre la inseguridad alimentaria en

Perú, un tema de gran relevancia social. “Los Peruanos no pasan hambre y se come de manera contundente”, había dicho, generando malestar en la ciudadanía.

La coincidencia de su viaje con el cierre de los Juegos Olímpicos y la falta de transparencia sobre sus actividades mientras estaba en Francia han alimentado las críticas sobre sus prioridades y el manejo de su cargo.

DATO:LA FALTA de respuesta oficial sobre el propósito

exacto de su viaje y las evidencias de su presencia en eventos deportivos destacan una posible falta de compromiso con sus deberes ministeriales.