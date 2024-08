Los conceptos uso en las denominaciones en las entidades estatales(2)

CONVERSEMOS DE GESTIÓN DEL ESTADO

Doctor: José Pastor Rodríguez Arroyo

DOCENTE Y CONSULTOR

EN GESTION PUBLICA.

Para entendernos con claridad, es necesario definir los conceptos que sustentan la exposición de nuestras ideas. Un concepto es una construcción mental básica del razonamiento humano, es una abstracción y generalización de la realidad, es decir, una proyección mental que nos permite comprender, clasificar y comunicar los hechos y apreciaciones de la realidad. Un concepto es una unidad cognitiva de significado. Los conceptos podríamos decir que son los “ladrillos” con los cuales construimos las teorías científicas. El Marco conceptual es la forma de hacer explicita nuestra concepción teórica.

Para entendernos y precisar a que nos referimos, es necesario definir los conceptos (de “finito”, limites). Un concepto puede tener varias y hasta contrapuestas definiciones Tenemos como ejemplo cuando hablamos de “Pobreza” : ¿Nos referimos a la Pobreza Monetaria, que se mide por la falta de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, o, Pobreza Multidimensional, que se mide considerando múltiples carencias en diferentes dimensiones de la vida, como la educación, la salud y las condiciones de vivienda, más allá de los ingresos?; Otro ejemplo seria “Clase social”: según el Marxismo las clases sociales se definen en función de la relación de los individuos con la propiedad de los medios de producción y la lucha de clases. Según el funcionalismo (Parsons) las clases sociales se refieren a la ubicación de las personas en la estratificación social, es una característica funcional, del estatus, educación, riqueza que tienen las personas.

En la gestión pública, las denominaciones, que expresan conceptos, se utilizan de forma arbitraria, generando desorden. Por ejemplo:

-República: Es una forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo y sus representantes electos. Es distinto a una monarquía. ¿Tiene sentido que se denomine Contraloría General de la República, es decir de una forma de gobierno?

-Nación: Se refiere a una comunidad de personas que comparten una identidad común, que puede basarse en, lengua, historia, etc. ¿Tiene sentido que se denomine Banco de la Nación denominación que corresponde al pueblo y no al Estado?

-Servicio: se refiere a una actividad o conjunto de actividades llevadas a cabo por las entidades públicas para satisfacer las necesidades de la población. ¿Tiene sentido que se denomine Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, es decir por la actividad?

-Superintendencia: Es un organismo o entidad estatal encargada de supervisar, controlar y regular ciertas actividades. ¿Tiene sentido que se denomine Superintendencia Nacional de Salud, es decir por un nombre supuestamente jerárquico?

-Instituto: Es un organismo o entidad estatal, dedicada a la prestación de servicios especializados. . ¿Tiene sentido que se denomine Instituto Nacional de Estadística e Informática?

Deberíamos homogenizar las denominaciones. Así deberían denominarse Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología: Instituto Nacional de Supervisión en Salud; Instituto Nacional de ESTADÍSTICA. Todas son entidades estatales. Las denominaciones deben responder a la naturaleza de la entidad y no diferenciarlas por el nombre, sino por las facultades que la ley les asigna. Así algunas prestaran servicios especializados, tendrán capacidad sancionadora, fiscalizaran o investigaran.

El Estado tiene capacidad de imperio, la cual ejerce a través de sus entidades públicas para imponer autoridad y hacer cumplir decisiones y leyes dentro del territorio. La capacidad de imperio es esencial y se gradúa y asigna por especialidades a las entidades públicas para cumplir con sus responsabilidades. Son las facultades asignadas en la ley las que diferencian el rol de una entidad, no la denominación.