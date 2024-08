Colombia tendrá bajas para el partido ante Perú del 6 de Setiembre en el Monumental

By

Preocupación en Colombia. Empezaron a aparecer los enemigos habituales después de una competencia intensa como la Copa América. Las lesiones están ganando terreno. Para los partidos ante Perú en Lima y Argentina en Barranquilla, el 6 y 10 de setiembre próximos, habrá al menos tres ausencias que podrían cambiar radicalmente el plan del técnico Néstor Lorenzo.

La realidad es que Jhon Lucumí difícilmente se recupere del problema muscular que sufrió en la Copa América y que lo mantiene al margen en Bologna de Italia, mientras que Miguel Borja, quien no pudo lucir mucho, también se perdería los duelos por su baja en Ríver Plate.



Pero el jugador que realmente preocupa a Lorenzo es Rafael Santos Borré. El delantero que nunca se discutió más allá de su actualidad en sus clubes y cuyos números confirman el total respaldo y la confianza sin discusión que hay en sus capacidades. No brilló tampoco en Copa América, de hecho perdió la titularidad con Jhon Córdoba, pero, de estar sano, seguro estaría en la convocatoria.

Y es que son solo 11 los jugadores que han tenido total regularidad en la exitosa era Lorenzo: Muñoz, Díaz, Vargas, Arias, Lerma, Sánchez, James, Lucumí, Uribe, Cuesta y sí, Borré. El barranquillero suma 1.094 minutos en 20 partidos, lleva 5 goles y 1 asistencia y está, como dicen los integrantes de la Selección, ‘en la familia’.

La duda es quién lo reemplaza? La buena noticia es que esa duda la despejó la Copa América: Jhon Córdoba es el 9 titular de Colombia. El asunto es quién ocupará su lugar entre los elegidos para las Eliminatorias y no son tan claras las opciones: Jhon Durán es el 9 que queda de los convocados a Copa América y su conflicto con Aston Villa no dan buenas sensaciones, aunque hay tiempo de aquí a septiembre para que se estabilice y tenga revancha con Emery.

Si no está listo, uno que quedó fuera de la Copa América, pero es apuesta de Néstor Lorenzo y está en buen momento: Mateo Casierra. Después hay un par de veteranos que podrían considerarse batacazos: Duván Zapata brilla en Torino y Falcao tendría tiempo suficiente para recuperarse de la lesión en la mano que sufrió en Millonarios. ¿Acaso no dijo Lorenzo que el FPC no era su prioridad a la hora convocar? Sí, pero con el samario hay otras consideraciones.