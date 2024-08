Wilber Medina afirma que Concepción Carhuancho es un peón de Gorriti

By

El juez Richard Concepción Carhuancho y el director de IDL, Gustavo Gorriti, juntos durante un foro sobre el caso Lava Jato y la reforma del Poder Judicial.

Abogado asegura que con caso de Nicanor Boluarte se busca desestabilizar al Gobierno

Detrás del reciente pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, hay una clara intención de desestabilizar al Gobierno, sostuvo el abogado Wilber Medina, quien consideró que el juez Richard Concepción Carhuancho, que está ahora a cargo del caso, tiene una estrecha relación con un sector de caviares de la clase política.

“No me cabe la menor duda que hay una coordinación estrecha y son entre los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, el juez Concepción Carhuancho e IDL, y no lo estoy diciendo yo, porque lo ha dicho el señor Jaime Villanueva que contó cómo el señor Gorriti tiene inferencia directa en los fiscales y jueces, que es lo que está pasando”, expresó Medina.

“Concepción Carhuancho, así como el juez Víctor Zúñiga Urday son jueces ideologizados y comunistas, son peones del IDL”, aseveró.

Aliados para meter preso a Nicanor

El letrado sostuvo que el objetivo del juez Concepción Carhuancho y Gorriti es meter preso a Nicanor Boluarte para empujar a la presidenta a un adelanto de elecciones generales. “Y ellos ahí ganan porque tienen la misma estructura que causó el gran fraude en las elecciones del 2021 con Salas Arenas, con Piero Corvetto con Carmen Velarde (jefa del RENIEC) que manejan las instituciones electorales. Quieren colocar a uno de los suyos para que sigan financiándoles a estas ONG que marcan la agenda”, afirmó.

Aseguró que hay una “barbarie fiscal” en el caso de Nicanor Boluarte. “Todos los argumentos que sustentan la prisión preventiva son los mismos que sirvieron para la detención preliminar y esta fue declarada nula por la sala. Es una perversidad por parte del equipo de Marita Barreto”, sentenció.

Al referirse a una foto de un evento en el 2019, en la cual aparecen juntos el juez Concepción Carhuancho, Gustavo Gorriti, y los fiscales Pérez y Vela, Medina sostuvo que “son gente que pertenece a un grupo ideologizado que lo que están haciendo es ensañándose contra todos aquellos que no están de acuerdo con el pensamiento progresista y caviar.

Están desesperados, por ejemplo, porque ya no tienen ya el Tribunal Constitucional, no controlan la Defensoría del Pueblo, pero controlan la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación porque no tenemos Fiscalía de la Nación”.