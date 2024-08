Efraín Aguilar: “Yo vi nacer y morir a “Risas y Salsa”

EL ‘PAPÁ’ DE LAS TELESERIES, ‘TAXISTA RA RA’, ‘MIL OFICIOS’, ‘ASÍ ES LA VIDA’, ‘DE VUELTA AL BARRIO’ Y ‘AL FONDO HAY SITIO’, SE CONFIESA PARA DIARIO UNO Y LAÚLTIMA DIGITAL

Textos y Fotos: Kevin Eneque

Recordado programa humorístico vio la luz en 1980 y finalizó su exitosa etapa en1999. Al inicio y al final, Efraín Aguilar estuvo a cargo de la producción y dirección. En diálogo con la plataforma informativa de Diario UNO- La ÚLTIMA nos cuenta cómo surgió este programa que tenía como presentación el tema ‘Qué cosa tan linda’ de Oscar de León.

En cuatro meses, Efraín Aguilar cumplirá 80 años. Llegar al teatro Jade de Lince, verlo acercarse a nuestro encuentro a paso firme, con vitalidad, su característica sonrisa de bienvenida y dispuesto a conversar de todo, concluyó que la edad es solo un número en el almanaque.

Efraín, ¿cómo te está yendo con la obra “La Casa se respeta”?

No hay un lleno total, pero afortunadamente tenemos público. En esta obra me acompaña un elenco de talentosos jóvenes y la gran Zelma Gálvez. Después de 13 años he vuelvo a los escenarios. Yo siempre me he considerado actor y director, jamás productor.

Pero eres el productor más exitoso de nuestra televisión…

La vida me llevó por ese camino. El responsable fue mi gran amigo y maestro Aldo Vega (Libretista Argentino). Él me llevó a canal 7 para hacer un programa que complementaba las trasmisiones de las carreras de caballos. Se llamó “Ahora vengo yo” y parte del elenco lo conformaban Miguelito Barraza y Pablo Villanueva “Melcochita”. Fue un gran éxito. Estuve al frente entre los años 1977 y 1980. Por única ves en su vida el canal 7 tuvo 16 puntos de rating (risas…). Asi empezó mi carrera como productor.

¿Y cómo llegas a “Risas y Salsa” en 1980?

Nuevamente Aldo Vega me convoca para este proyecto que preparaba Panamericana Televisión de la mano de Alberto Terry. La idea inicial era imitar el programa “El Tornillo” de canal 7. Yo repuse que debíamos ser originales. Los chistes se agotaron. Después de idas y venidas aceptaron mi propuesta. A mí me gusta hacer televisión testimonial, es decir mostrar lo que sucede en las casas, en la calle. Asi nacieron secuencias como el microbusero, el portero, el pícaro.

¿Y los actores cómo llegaron?

La gran mayoría provenía del Grupo Histrión Teatro de Arte. La única secuencia con actores que llevé de “El Tornillo” a “Risas y Salsa” fueron los de la secuencia La Santa Paciencia y fue con el permiso de Don Carlos Onetto “Pantuflas”. Así pasaron a Panamericana Alex Valle, Antonio Salim y Fernando Farrés.

Según la historia, estuviste solo los primeros tres años. ¿qué pasó?

Cierto, yo vi nacer y morir a “Risas y Salsa”. Estuve en su nacimiento en 1980 hasta 1983. En esos tres años la rompimos, luego intentaron variar la estructura del programa y eso me molestó, dejé el programa. Un productor tiene que tener autoridad y liderazgo, sino los gerentes se suben encima de uno.

¿Y luego vuelves en la última etapa?

Regresé en el año 1996 y estuve hasta 1999, año en que concluyó su etapa “Risas Salsa”. Esos últimos años surgieron grandes secuencias como, por ejemplo: Como me gustan las mujeres, con Elmer Alfaro y también La Guerra de los sexos con grandes actores como Adolfo Chuiman, Analí Cabrera, Elmer Alfaro y Bettina Oneto. Impuse mi estilo y con el apoyo del público alcanzamos hasta 19 puntos de sintonía.

Efraín Aguilar y Mil Oficios

Mil Oficios marcó tu inicio en las teleseries, ¿qué recuerdos de esos primeros años?

Era el año 2000 y pocos creían en mi proyecto. Algunos directores respaldaron la idea y eso me permitió convocar todos los trabajadores de Panamericana, desde técnicos, maquilladores y personal de producción. Pedí amor a la camiseta, esfuerzo. Reuní a unas 150 personas. Días después iniciamos las grabaciones en el Coliseo Amauta. Lamentablemente, cambiaron al gerente de producción y pararon el proyecto.

¿Pero ya contabas con algunos capítulos grabados?

Grabamos 14 capítulos. El nuevo gerente me pidió el material y no se lo entregué, me los llevé a mi casa (risas). Días, después aceptaron la continuidad del proyecto con la condición de que el programa se emita solo media hora, de lunes a viernes. No acepté, expliqué que un capítulo de una teleserie debe tener una hora para contar el inicio, planteamiento y desenlace y así enganchar al público para el día siguiente.

Por lo visto, fueron días tensos, pero Mil Oficios logró salir…

La primera semana acepté con algunos ajustes la media hora. Esa primera semana hicimos 30 puntos de rating. Luego me llamaron y me rogaron que fuera una hora, tal como lo había planteado inicialmente. Nuevamente el tiempo y los resultados me dieron la razón.

El ‘Papá de las Teleseries’

Efraín Aguilar Pardavé (Lima, 16 de diciembre de 1944), también conocido como ‘Betito’,​ por su personaje en el fenecido programa cómico ‘Risas y Salsas’, es un productor, actor, director y escritor peruano. Fue el creador y producto de Al fondo hay sitio de 2009 a 2016.

Es conocido por ser creador de las series Taxista, ra ra, Mil oficios, Así es la vida, Al fondo hay sitio​ y De vuelta al barrio.

En 2020 fue productor de La rosa de Guadalupe: Perú, serie de televisión adaptación de la serie homónima mexicana.​​ Duró 20 capítulos, debido a que fue lo único que se pudo grabar. Actualmente está por cumplir los 80 años.

Datos:

“LA CASA SE RESPETA”

Obra que trae de regreso a las tablas a Efraín Aguilar, Zelma Gálvez y un elenco de nuevos talentos.

Jueves, viernes y sábados de agosto / 8:00 p.m.

Teatro Jade.

Datos:

Taller de Actuación de Teatro y Televisión con Efraín Aguilar en el teatro Jade de Lince

Fecha de inicio: 19 de agosto

Mayor información: 998 497 613 / 979 740 592