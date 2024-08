Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo

By

El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva en contra el ex presidente Alejandro Toledo Manrique, por los supuestos sobornos recibidos de la empresa Odebrecht para adjudicar el tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.

El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday encontró graves y fundados elementos de convicción que vincula al ex mandatario por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.

Además, el magistrado sostuvo que existe peligro de fuga en el procesado, porque tiene las facilidades para permanecer oculto tal como lo estuvo en otro proceso y se evalúa el comportamiento que tuvo en otro proceso, por lo que concurre el presupuesto de peligro de fuga y la gravedad de la pena que es sumamente alta.

Hay que recordar que, Alejandro Toledo cumple otro mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses en el penal Barbadillo, luego de ser extraditado desde Estados Unidos por otro proceso que comprende los tramos 2 y 3 de la misma vía.

Durante la lectura de la resolución el ex mandatario interrumpió al juez Víctor Zúñiga y le dijo que en pocos meses cumpló 80 años. De inmediato, el magistrado le respondió que ya está dictando la resolución y no puede interrrumpir y si no lo conviene la resolución usted tiene la posibilidad de interponer el recurso de apelación.

Toledo se disculpó con el magistrado y le hizo conocer que “el Tribunal Constitucional después de examinar todos los elementos de mi salud, se ha pronunciado para que yo sea trasladado a una clínica para tratar el tema de cáncer y cadiáco, solo le pido eso a nivel humano”.

“Le pido disculpas por la interrupción, yo soy un economista, yo no un abogado”, recalcó Toledo.

Sin embargo, el magistrado le respondió que si tiene alguna solicitud que hacer, la haga mediante su abogado y presente los recursos que necesite para ser atendido de acuerdo a ley.

El Ministerio Público acusa al ex mandatario de haber exigido sobornos por más de 30 millones de dólares de la empresa Odebrecht para adjudicación de la obra.