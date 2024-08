El silencio del hambre: El informe oculto del gobierno

Por: Luis Ernesto Flores Reátegui,



La situación de la seguridad alimentaria en el Perú se ha convertido en una crisis de proporciones alarmantes bajo el fracasado gobierno de Dina Boluarte. A pesar de la gravedad del problema, el gobierno parece más interesado en ocultar su fracaso que en abordar las necesidades de la población. El gobierno aparentemente ha ocultado de forma premeditada la publicación del informe sobre la inseguridad alimentaria, el cual revela cifras escalofriantes: más de la mitad de los peruanos, aproximadamente 51.7%, sufren de hambre, un incremento comparado con los peores momentos de la pandemia de COVID-19.

El MIDIS elaboró un informe titulado “Evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias 2023”, que fue presentado a un grupo de expertos en diciembre de 2023. Sin embargo, este documento sigue sin ser publicado oficialmente, lo que demuestra una falta de transparencia por parte del gobierno. Es desconcertante que un estudio tan importante no esté disponible a la población.

La falta de respuesta del gobierno ante estos hallazgos es inaceptable. Julio Demartini, titular del MIDIS, no ha dado explicaciones sobre por qué el informe no se ha publicado. Esta omisión sugiere una voluntad deliberada de ocultar la magnitud del problema. La seguridad alimentaria es una cuestión de derechos humanos básicos, y la falta de transparencia solo agrava la desconfianza en las instituciones públicas y en la política.

Además, el impacto económico es devastador. El 71.7% de los peruanos ha tenido que gastar todos sus ahorros para poder alimentarse, y el 64.3% ha reducido gastos esenciales. Esto no solo refleja una crisis alimentaria, sino también una crisis económica que afecta profundamente la calidad de vida de los ciudadanos.

La crisis de inseguridad alimentaria es un reflejo del fracaso del gobierno de Dina Boluarte. La falta de transparencia y la inacción frente a este problema son inaceptables. Es necesario que el gobierno tome medidas inmediatas para abordar esta crisis y revertir esta terrible situación.