Crimen ambiental: Relave minero contamina río Santa y dejaría sin agua a la ciudad de Trujillo

 La ciudad de Trujillo no cuenta con agua potable para los usuarios y tampoco recursos hídricos para el riego de productos de agroexportación.

 Pobladores de Pallasca han alertado sobre el gran daño ecológico, que nace en el río Tablachaca por el colapso de una unidad minera informal.

Grave situación. La ciudad de Trujillo enfrenta una crisis hídrica indefinida tras la decisión del Proyecto Especial Chavimochic de restringir la captación de agua del río Santa. Esta medida se tomó debido a la contaminación con relave minero proveniente del río Tablachaca, un afluente del río Santa.

Según el comunicado del proyecto, esta acción es necesaria para prevenir la posible contaminación del agua potable y de riego.

La restricción permanecerá hasta que se confirme la seguridad del agua captada, sin un plazo definido para su restablecimiento. Medios locales, como Radio Consejo chucos, han informado que la contaminación se originó por el colapso parcial de El Sauco, una concesión minera de Málaga del Perú, el 6 de agosto. Además, la manipulación ilegal de la bocatoma 8 de la antigua unidad minera Dynacor agravó la situación, afectando a varios valles y distritos.

MEDIDAS URGENTES

Sedalib, la empresa encargada del abastecimiento de agua en la región, ha activado su plan de contingencia y está coordinando esfuerzos para gestionar la crisis. La empresa confirmó la implementación de medidas urgentes para asegurar el suministro de agua potable, aunque la situación sigue siendo crítica. Abraham Juárez Gabriel, alcalde del distrito de Pampas en Áncash, hizo un llamado a las autoridades nacionales para resolver la emergencia, indicando que la contaminación proviene de una mina antigua.

Juárez destacó que no es la primera vez que ocurre una contaminación similar, recordando incidentes en 2017 y en marzo de 2024, y pidió la intervención inmediata de los ministerios de Salud, Ambiente, y Energía y Minas, así como de otras entidades competentes, para tomar medidas correctivas y preventivas.

RESTRICCIÓN

TOTAL DE AGUA

John Cabrera, gerente del Proyecto Especial Chavimochic, advirtió que, si la situación se prolonga, Trujillo podría enfrentar una restricción total en la producción de agua. Cabrera señaló que se están buscando fuentes alternativas para mitigar el impacto y garantizar el suministro de agua potable.

La situación ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad de Trujillo ante crisis hídricas y la necesidad urgente de medidas para mejorar la gestión y protección de los recursos hídricos en la región.

La situación es particularmente preocupante dado el alto nivel de riesgo de escasez de agua en Trujillo, como lo indica el ‘City Water Index’ de The Economist y Dupont.

Este informe coloca a la ciudad en un nivel de riesgo extremadamente alto de sufrir estrés hídrico si no se toman medidas inmediatas para mejorar la gestión y calidad del agua.

La ciudad depende en gran medida de una sola fuente de agua, lo que agrava el problema. Si esta fuente se ve comprometida, la capacidad de abastecimiento de agua potable se verá seriamente afectada.

Ante esta emergencia, se recomienda a los ciudadanos de Trujillo mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

SALUD DE POBLACIÓN

EN RIESGO

La crisis actual subraya la necesidad de una planificación hídrica más robusta y sostenible en Trujillo y otras regiones vulnerables del país.

Las autoridades locales y nacionales deben trabajar en conjunto para asegurar el acceso continuo a agua potable segura y de calidad, protegiendo así la salud y el bienestar de la población.

Se está perjudicando toda el agua de La Libertad y las aguas de Chavimochic con las que se riegan muchos de los frutos q se exportan.