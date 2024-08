La “U” es el Perú

By

Alejandro Arteaga

Crema mi gran amigo… reza un cántico de antaño de la U, pero el club merengue ya no es solo futbol, si o que apoya disciplinas como atletismo, tenis de mesa, fútbol femenino y organizaciones como los bomberos universitarios o el equipo de Futsal Down. Mañana 7 de agosto el club Universitario de Deportes cumple cien años de fundación. Tiene 27 títulos, una copa Libertadores sub-20, un subcampeonato de la Copa Libertadores en 1972, es el último campeón del siglo pasado y el primer campeón del presente siglo. Siempre se mantuvo en primera división para lamento y rabia de otros equipos.Pero como diría el premio nobel, Mario Vargas Llosa, “la “U” es mucho mas que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano”.Y no se equivocó. La “U” ha sabido salir delante de la crisis económica generada por apetitos personales y empresariales que solo querían que el equipo estudiantil sea rematado”.Otro reconocido escritor que dejó una frase inolvidable fue Julio Ramón Ribeyro. “Fuimos a ver a Universitario de Deportes del cual mi hermano y yo éramos hinchas furiosos”. El autor de La Palabra del Mudo solía ir de joven al Estadio Nacional para ver los partidos de la “U”.El literato Alfredo Bryce Echenique también ha identificado como un gran hincha crema. Incluso recordó que defendió el arco de Universitario ante Independiente. “Fui arquero de los juveniles de la ‘U’. Recuerdo que entregué mi valla invicta frente a independiente de Buenos Aires”.Ahora, luego que la actual administración dirigida por Jean Ferrari, saneara las cuentas del club, empezaron a cancelar deudas y llegaron los títulos para alegría de sus millones de hinchas en el Perú y en todo el mundo.

LOS CREMA RUNNERS

La “U” ha calado en todo el mundo y no solo en fútbol. Pese a que es reconocido por poner la garra crema en casa partido, ahora hay una asociación de deportistas que crece día a día.Los Crema Runners agrupan a unos diez mil seguidores y promueve la práctica del atletismo. Este grupo realiza carreras o minimaratones de siete o diez kilómetros en vías céntricas como la avenida Arequipa.. Incluso las inscripciones para correr es traer alcohol, algodones, o algún producto para los primeros auxilios.Creado el 2020, los Crema Runners se han ganado el respeto de otras organizaciones debido a que muchos practican este deporte desde hace años y ahora tienen una mayor motivación para correr. Cómo dicen en las redes sociales, “Si eres Crema y eres Runners, eres un Crema Runners”

BOMBEROS UNIVERSITARIOS

La “U” siempre se ha caracterizado por seguir adelante pese a los problemas y para ayudar en caso de emergencia, un grupo de hinchas creo los bomberos universitarios . En los partidos , en la noche crema de inicio de campeonato o en la fiesta de mañana seguro que los verán en las tribunas. “Ponemos a disposición de la comunidad crema todo nuestro profesionalismo para salvaguardarlos”, señalan en su cuenta de Instagram.

6K POR LA EDUCACIÓN

La asociación Crema Runners apoya también la educación por ello participó el pasado marzo en la vendimia de Sunampe para la Carrera Benéfica Apoyando a la Educación 6k, donde lo recaudado se donó para la adquisición de calaminas para los techos de la Institución N° 22266 Sunampe Ica.

“CONTRA TODO Y CONTRA TODOS”

“Contra todo y contra todos”, dijo el exdirector técnico merengue, Ángel Capa. La “U” tuvo que enfrentar diversos problemas y zancadillas de equipos rivales que se aprovecharon de la crisis en la institución estudiantil.