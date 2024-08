El nuevo Chauchiller: Javier González Olachea recibe lluvia de críticas por su papelón al pelearse en la OEA y adelantar que Maduro ganó con fraude

By

 Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez: “Es imprudente de parte de cualquiera pronunciarse antes que esté supervisado o fiscalizado (el resultado electoral)”

 Excanciller Rodríguez Cuadros: “Fue un error jurídico, diplomático y político señalar a Edmundo González como presidente de Venezuela dado que el proceso no ha terminado”

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su desacuerdo con el pronunciamiento del canciller Javier González-Olaechea durante la sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela. En declaraciones a la prensa, Gutiérrez sostuvo que las autoridades deben esperar a que los resultados elec- torales sean debidamente auditados y fiscalizados antes de emitir cualquier juicio. “Es imprudente de parte de cualquiera pronunciarse antes que esté supervisado o fiscalizado el resultado electoral. Ese dato que está en el sistema es un dato que tiene que ser verificado con las actas, que es en físico. (…) Yo veo poco serio cualquier pronunciamiento de cualquier autoridad, más si es autoridad, poco prudente”, comentó.

Gutiérrez subrayó la necesidad de verificar el sistema informático sobre el cual se basan los resultados del proceso electoral en Venezuela, señalando que se deben abrir las actas y realizar una auditoría exhaustiva como se ha hecho anteriormente en el país.

“El sistema informático de la elección sobre el cual se basa todo este proceso arroja una cifra. En función a esta cifra, el ente electoral lo proclama presidente al señor (Nicolás) Maduro. Ese esquema necesita ser verificado, auditado, como siempre se ha hecho en Venezuela. Que se haga esa verificación, que se abran las actas. (…) El pronunciamiento nunca va a ser en condicional, tendrá que ser contundente”, añadió.

TRANSPARENTAR

RESULTADOS

En su opinión, Venezuela tiene la voluntad de transpa- rentar los resultados y cualquier postura internacional debe ser prolija y limpia para contar con el respaldo de todo el continente.

Al ser consultado sobre si considera que hay democracia en Venezuela, Gutiérrez respondió de manera ambigua, señalando que se han celebrado elecciones en el país. “Ha habido elecciones. Un proceso electoral solamente se da en gobiernos democráticos. Si no se dan los demás elementos, ya lo dejo a criterio de cada uno”. Esta declaración refleja su postura de que la realización de elecciones es un indicador de democracia, aunque dejó abierta la interpretación sobre otros elementos democráticos que podrían estar en cuestión en el con- texto venezolano.

“Fue error político reconocer a Edmundo González como

presidente de Venezuela”

EXCANCILLER RODRÍGUEZ CUADROS CONSIDERA COMO ‘TORPEZA’, LA DECLARACIÓN DE GONZÁLEZ OLAECHEA

El excanciller Manuel Rodríguez Cuadros calificó como un error diplomático y político la posición del ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, al señalar a Edmundo González como presidente de Venezuela, dado que el proceso electoral aún no ha concluido oficialmente.

“El pronunciamiento de la presidenta, del canciller siempre tiene que ser muy ponderado y muy alineado con la juridicidad de este asunto”, manifestó. Asimismo, indicó que el Consejo Nacional Electoral del gobierno de Venezuela proclamó a Nicolás Maduro como presidente sin una base legal adecuada. Rodríguez Cuadros también subrayó la necesidad de recomponer las relaciones de Perú con algunos países de América Latina desde una perspectiva política, diplomática y económica.

“El gobierno del Perú no ha logrado articular con otro Estado, con otro país para que ese país se encargue de los intereses del Perú en Caracas”, añadió, poniendo como ejemplo el caso de Argentina. Además, remarcó que la situación es especialmente delicada, dado que

Perú alberga a más de un millón de venezolanos que dependen de estas relaciones bilaterales.

La falta de una estrategia coordinada en la región, según Rodríguez Cuadros, afecta no solo las relaciones diplomáticas, sino también el bienestar de los migrantes venezolanos en Perú.